«1+Ov 1,5» η Παλμέιρας

Το Over του 1,65 στο Τουρκία – Γεωργία πέρασε από το 35ο λεπτό χθες (4-1 τελικό). Η απόδοσή του ήταν 1,65. Στο Λετονία – Αγγλία (0-5) από την άλλη, χάλασε στο 86’ το «2+Un 4,5». Έπαιξαν ρόλο και τα δύο γκολ των «λιονταριών» στο τέλος του πρώτου μέρους (44’, 45+4’). Από εκεί και πέρα, σήμερα και αύριο το κουπόνι θα είναι μαζεμένο, αλλά από την Παρασκευή επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Δύο είναι οι επιλογές μας απόψε. Προέρχονται από το Λιγκ Τρόφι Αγγλίας και την Α’ Βραζιλίας.

ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21

Αναμέτρηση για τον 6ο όμιλο στο Λιγκ Τρόφι Αγγλίας με τη Μάνσφιλντ να αγωνίζεται στην Α’ Αγγλίας και τη Νιούκαστλ U21 στο πρωτάθλημα U21 των συλλόγων της Πρέμιερ Λιγκ. Αμφότερες ξεκίνησαν με ήττα στη διοργάνωση, καθώς η γηπεδούχος έχασε 1-0 από τη Χάρογκεϊτ και η φιλοξενούμενη 6-2 από τη Χάντερσφιλντ. Θα πάμε στο G/G, διότι η Νιούκαστλ U21 παίζει ελεύθερο ποδόσφαιρο χωρίς καμία σκοπιμότητα. Γι’ αυτό και μετράει έξι συνεχόμενα G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η Μάνσφιλντ από την πλευρά της, έχει τέσσερα σερί εντός – εκτός και 3/4 στο «σπίτι» της.

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ – ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ

Εξ αναβολής αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική στην Α’ Βραζιλίας με τη γηπεδούχο να βρίσκεται στην 1η θέση και στο «+3» από τη Φλαμένγκο. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, είναι 9η και στο «-7» από τις θέσεις που οδηγούν στο Λιμπερταδόρες. Η Παλμέιρας προέρχεται από το άνετο 4-1 επί της Ζουβεντούδε παρότι κατέβηκε με αρκετές απουσίες λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Κέρδισε την Μπαργκαντίνο με Ov 1,5 στα 4/6 παιχνίδια που την υποδέχτηκε και θα ποντάρουμε να το επαναλάβει απόψε. Εξάλλου, το επιβεβαίωσε στους 7/8 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στους έξι τελευταίους στη βάση της σε όλες τις διοργανώσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 569 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21 G/G 1,70

01.00 570 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ – ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 1+OV 1,5 1,65