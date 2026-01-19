«1+Ov 1,5» η Μπεσίκτας

Το «2» της Φενέρμπαχτσε ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Κέρδισε 3-2 μέσα στην Αλάνιασπορ. Η Στουτγάρδη έμεινε στο 1-1 με την Ουνιόν Βερολίνου και η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε 2-1 στη Σοσιεδάδ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ και την Α’ Τουρκίας.

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ

Η Μπεσίκτας ξεκίνησε το 2026 όπως τελείωσε το 2025. Συγκεκριμένα, στο τελευταίο ματς για το προηγούμενο έτος κέρδισε 2-1 μέσα στη Φενέρμπαχτσε για το Κύπελλο. Με νίκη ξεκίνησε και το νέο επικρατώντας την περασμένη Πέμπτη 3-0 της Κετσιορενγκιοτσού για τον ίδιο θεσμό. Έκανε έτσι το 3/3 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης στα δύο τελευταία παιχνίδια επικράτησε των αντιπάλων της και σημειώθηκαν παράλληλα και τουλάχιστον δύο τέρματα. Υποδέχεται τώρα την Καϊσέρισπορ και επειδή ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε απέναντι στη φιλοξενούμενη στα 5/6 ματς που την αντιμετώπισε εντός – εκτός και στα 2/2 στο «σπίτι» της.

ΒΟΛΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Εξαιρετική η εικόνα του Βόλου μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, καθώς είναι στην 5η θέση ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό. Ο Ατρόμητος αντιθέτως, είναι μόλις στο «+3» από την επικίνδυνη ζώνη. Εάν συνεχίσει έτσι θα δώσει το παρών στα πλέι-άουτ, ενώ ο στόχος στην αρχή της σεζόν ήταν τα πλέι οφ για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τα μεταξύ τους ματς είναι «γεμάτα» και θα ποντάρουμε το G/G ή Ov το οποίο έφεραν στις 5/6 συναντήσεις τους στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο». Επίσης, η γηπεδούχος έχει 3/4 εντός – εκτός και 4/6 στη βάση της στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στους 8/9 αγώνες στο «σπίτι» της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, παρουσίασε το G/G ή Over στις 3/4 εξορμήσεις. Στις τελευταίες δύο δέχτηκε από τρία γκολ και πάνω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 507 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ 1+OV 1,5 1,57

20.00 512 ΒΟΛΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ G/G ή OV 1,75