«1+Ov 1,5» η Μίλαν

Η Βαντούζ διέλυσε 6-0 την Μπελιντσόνα χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,67! Η Σεν Πόλτεν όμως απέτυχε να κάμψει την αντίσταση της Αμστέτεν (0-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αυστρίας, Α’ Ισπανίας και Α’ Ιταλίας.

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΛΙΝΤΣΕΡ

Η Σάλτσμπουργκ βγήκε καθαρό φαβορί στο ζευγάρι, διότι έχει ξεκινήσει καλύτερα στο πρωτάθλημα. Η Λίντσερ όμως δεν παραμένει να είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Αυστρία. Επίσης, δεν έχασε στις 4/5 επισκέψεις της στη γηπεδούχο. Γι’ αυτό θα πάμε το G/G, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στις 4/5 μεταξύ τους συναντήσεις εντός – εκτός και στις 5/7 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Σάλτσμπουργκ μετράει 4/6 μέσα – έξω και η Λίντσερ 2/2 ανεξαρτήτως έδρας.

ΜΙΛΑΝ – ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ

Πρεμιέρα στο Καμπιονάτο με τη Μίλαν να ονειρεύεται ακόμα και τον τίτλο μετά την έλευση του σούπερ σταρ Μόντριτς. Σαφώς και είναι δύσκολος αυτός ο στόχος, αλλά δεδομένα θα είναι καλύτερη από πέρυσι που τερμάτισε 8η και στο «-19» από την πρωταθλήτρια Νάπολι. Υποδέχεται τη νεοφώτιστη Κρεμονέζε, η οποία θεωρείται πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Δεν έπεισε στα φιλικά (2-1-1), ενώ αποκλείστηκε πριν από 10 ημέρες από τον πρώτο γύρο στο Κύπελλο. Επειδή ο «1» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50 θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5.

ΛΕΒΑΝΤΕ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Η Λεβάντε έφυγε με πολύτιμο βαθμό από την έδρα της Αλαβές (1-1) στην πρεμιέρα της Α’ Ισπανίας. Η Μπαρτσελόνα από την άλλη, έκανε… περίπατο στη Μαγιόρκα (3-0), επειδή η αντίπαλός της αγωνίστηκε με εννέα παίκτες από το 39’. Υπάρχει σαφώς μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και η φιλοξενούμενη αναμένεται να πάρει τους τρεις βαθμούς. Το «2» είναι πολύ χαμηλό, αλλά θα ποντάρουμε το G/G, διότι η Μπαρτσελόνα έδωσε δικαιώματα ανασταλτικά με τη Μαγιόρκα ακόμη κι όταν είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα των δύο ποδοσφαιριστών. Επίσης, ήταν G/G τα 4/4 ματς της με τη Λεβάντε στην έδρα αυτής.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 365 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΛΙΝΤΣΕΡ G/G 1,61

21.45 420 ΜΙΛΑΝ – ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 1+OV 1,5 1,62

22.30 432 ΛΕΒΑΝΤΕ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ G/G 1,70