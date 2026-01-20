«1Χ+Un 4,5» η Ίντερ

Ο Ατρόμητος έβγαλε μόνος του χθες το G/G ή Over, καθώς κέρδισε 3-0 τον Βόλο. Η Μπεσίκτας όμως, παρότι έπαιξε μονότερμα την Καϊσέρισπορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, σκόραρε μία φορά στις καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΚΑΪΡΑΤ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

Μαθηματικές και μόνο οι ελπίδες της γηπεδούχου για πλασάρισμα στο 9-26, ενώ η φιλοξενούμενη παραμένει μέσα στο παιχνίδι. Για να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό πρέπει να κερδίσει σήμερα στο Καζακστάν, ώστε να παίξει τα ρέστα της την τελευταία αγωνιστική στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ. Επειδή, το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων και αυτή τη στιγμή έχει 8-16, θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ της, το οποίο επιβεβαίωσε κιόλας στους 6/8 αγώνες εντός – εκτός και στους 4/5 μακριά από τη βάση της. Η γηπεδούχος είναι χωρίς επίσημο 90λεπτο στα πόδια της από αρχές Δεκεμβρίου όταν υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό (0-1) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Επίσης, παραβιάστηκε η εστία της στις 2/3 αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

ΊΝΤΕΡ – ΑΡΣΕΝΑΛ

Η Άρσεναλ έχει εξασφαλίσει την απευθείας παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης, ενώ ακόμα κι αν χάσει απόψε θα κερδίσει την αδύναμη Καϊράτ την τελευταία αγωνιστική στο Λονδίνο και θα κατακτήσει και την 1η θέση, αφού αυτή τη στιγμή είναι στο «+3» από τη 2η Μπάγερν Μονάχου και στο «+5» στη διαφορά τερμάτων. Επίσης, την ερχόμενη Κυριακή έχει ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Πρέμιερ Λιγκ. Η Ίντερ από την άλλη, με «τρίποντο» είναι πολύ πιθανό να περάσει κατευθείαν στους «16». Θα τη στηρίξουμε βάζοντας όμως δίπλα την ισοπαλία και το Un 4,5, καθώς η Άρσεναλ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι «νερατζούρι» το επιβεβαίωσαν στις 4/5 νίκες τους ανεξαρτήτως έδρας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.30 801 ΚΑΪΡΑΤ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,55

22.00 846 ΙΝΤΕΡ – ΑΡΣΕΝΑΛ 1Χ+UN 4,5 1,66