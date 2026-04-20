Ψυχεδελικά φάρμακα: Aπό το περιθώριο στην πολιτική πράξη 

Το Σάββατο που μας πέρασε, στις 18 Απριλίου 2026 συνέβη στις ΗΠΑ κάτι που μέχρι πρόσφατα πολλοί χαρακτήριζαν αδιανόητο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε προεδρικό διάταγμα για την επιτάχυνση ιατρικών θεραπειών για σοβαρές ψυχικές ασθένειες, με σαφή αναφορά στα ψυχεδελικά φάρμακα, στην ιμπογκαΐνη, στην επιτάχυνση εγκρίσεων, στη συνεργασία μεταξύ υγειονομικών, ρυθμιστικών, και αστυνομικών φορέων, και στη χρηματοδότηση πολιτειακών προγραμμάτων.

Για όποιον παρακολουθεί σοβαρά το θέμα, αυτό δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι η θεσμική επιβεβαίωση μιας μεταστροφής που ωρίμαζε εδώ και χρόνια. Και είναι επίσης μια μικρή δικαίωση για όσους μίλησαν νωρίς, όταν οι περισσότεροι είτε γελούσαν είτε σιωπούσαν. Στις 11 Αυγούστου 2025, στο liberal.gr, είχαμε ήδη γράψει καθαρά ότι η ψυχεδελική καινοτομία δεν είναι περιθωριακή μόδα, αλλά αναδυόμενο πεδίο σοβαρής ιατρικής καινοτομίας, και ότι η Ελλάδα οφείλει να προετοιμαστεί εγκαίρως.

Αυτό ακριβώς είναι το ουσιώδες πολιτικό δίδαγμα. Η πρόοδος σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζεται πρώτα στην Ευρώπη των επιτροπών, των εγκυκλίων και της ρυθμιστικής δειλίας. Εμφανίζεται εκεί όπου υπάρχει θεσμικό θάρρος να δοκιμαστούν νέες λύσεις σε παλιά αδιέξοδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με όλες τις αντιφάσεις τους, παραμένουν η χώρα που έχει ακόμη την ικανότητα να μετατρέπει την επιστημονική υπόσχεση σε δημόσια πολιτική. Όχι επειδή το κράτος ξαφνικά έγινε σοφό, αλλά επειδή αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι το παλιό μοντέλο αποτυγχάνει.

Και αποτυγχάνει παταγωδώς. Όταν έχεις εκατομμύρια ανθρώπους με βαριές ψυχικές διαταραχές, όταν η κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες και οι εξαρτήσεις συντρίβουν ζωές, όταν οι βετεράνοι αυτοκτονούν σε τέτοιους αριθμούς, η γραφειοκρατική αδράνεια παύει να είναι ουδετερότητα. Γίνεται συνενοχή. Ο άνθρωπος που δεν βρίσκει ανακούφιση δεν ενδιαφέρεται για την ιδεολογική καθαρότητα του ρυθμιστή. Ενδιαφέρεται για το αν υπάρχει θεραπεία που δουλεύει.

Εδώ ακριβώς καταρρέει και η γνώριμη ηθικολογία του απαγορευτισμού. Για δεκαετίες, η δημόσια συζήτηση για τις ψυχεδελικές ουσίες δηλητηριάστηκε από πολιτισμικά στερεότυπα, από τον πανικό του κράτους και από την τεμπέλικη ταύτιση κάθε τέτοιας ουσίας με την παρακμή. Όμως η ιατρική δεν γράφεται με συνθήματα της δεκαετίας του 1970. Γράφεται με δεδομένα, με κλινικές δοκιμές, με ελεγχόμενα πρωτόκολλα, με αξιολόγηση κινδύνου και οφέλους. Αν μια ουσία μπορεί να βοηθήσει ασθενείς εκεί όπου οι συμβατικές θεραπείες αποτυγχάνουν, τότε η ελεύθερη κοινωνία οφείλει να την εξετάσει σοβαρά, όχι να τη δαιμονοποιήσει τελετουργικά.

Αυτό δεν σημαίνει ασυδοσία. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σημαίνει σοβαρούς κανόνες, αυστηρή ιατρική εποπτεία, ταχείες αλλά αξιόπιστες εγκρίσεις και πρόσβαση για εκείνους που έχουν ανάγκη. Σημαίνει ένα κράτος που δεν παριστάνει τον παιδονόμο της κοινωνίας, αλλά τον εγγυητή θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο η επιστήμη, η επιχειρηματικότητα και η ιατρική πράξη μπορούν να κινηθούν. Ο φιλελευθερισμός δεν φοβάται την καινοτομία. Φοβάται την εξουσία που κλείνει την πόρτα στην καινοτομία στο όνομα της ηθικής ανωτερότητας.

Η Ελλάδα έχει τώρα μια μεγάλη ευκαιρία. Αντί να περιμένει πρώτα την Αμερική, μετά την Ευρώπη, μετά τις εγκυκλίους, μετά τις επιτροπές, και στο τέλος να ανακαλύψει την καινοτομία ως ακριβή εισαγόμενη υπηρεσία για λίγους, μπορεί να προετοιμαστεί από τώρα. Να μελετήσει, να εκπαιδεύσει, να θεσπίσει, να συμμετάσχει στην έρευνα, ώστε να βρεθεί στη θέση του οδηγού των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχαμε πει όταν το θέμα ακόμη φαινόταν πρόωρο. Τώρα πια δεν είναι πρόωρο, είναι πολιτική πραγματικότητα.