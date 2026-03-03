Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκπαίδευση και στην οικονομία

Ζούμε τη στιγμή που το λογισμικό απέκτησε φωνή. Και όταν κάτι μιλάει πειστικά, οι κοινωνίες το περνούν εύκολα για κρίση. Γι’ αυτό το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν το ΑΙ γράφει ωραία. Είναι αν μπορεί να αντικαταστήσει επαγγέλματα που στηρίζονται στη διάγνωση, στη στάθμιση και στην ευθύνη. Δύο πρόσφατες εργασίες, μία για την οικονομία και μία για την εκπαίδευση, δείχνουν το ίδιο μοτίβο: το ΑΙ βελτιώνει την απόδοση, αλλά ακόμη δεν υποκαθιστά τον άνθρωπο.

Στην οικονομία, το working paper του ΔΝΤ δοκιμάζει αν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να αξιολογήσουν το μακροχρηματοπιστωτικό περιεχόμενο των εκθέσεων Article IV. Δεν μιλάμε για απλή περίληψη. Μιλάμε για ερωτήσεις τύπου ναι ή όχι και για βαθμολογίες 1 έως 4 που απαιτούν να καταλάβεις αν μια έκθεση εντοπίζει συστημικούς κινδύνους και αν τους συνδέει με πολιτικές επιλογές. Τα καλύτερα μοντέλα τα καταφέρνουν αρκετά καλά στα «κουτάκια». Στις πιο πρόσφατες εκθέσεις, η ακρίβεια στις δυαδικές ερωτήσεις κινείται περίπου στο 76 έως 81%, ενώ στις ποιοτικές βαθμολογίες περίπου στο 71 έως 75%.

Όμως εκεί που χρειάζεται συνολική κρίση, εμφανίζονται οι αποκλίσεις. Το ΑΙ τείνει να βαθμολογεί πιο ψηλά και πιο «ομαλά» από τους ανθρώπους. Αυτό είναι χρήσιμο ως πρώτο φίλτρο. Δεν είναι αρκετό ως τελικός κριτής.

Στην εκπαίδευση, η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2026 περιγράφει μία ανάλογη εικόνα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κλιμακώσει εξατομικευμένη μάθηση μέσω «έξυπνων» tutors και να στηρίξει τη δημιουργικότητα.

Όμως η υπερβολική εξάρτηση από εργαλεία που δίνουν έτοιμες απαντήσεις μειώνει την ενεργή εμπλοκή των μαθητών. Μπορεί να βελτιωθεί η επίδοση στο έργο χωρίς να υπάρξει αντίστοιχο κέρδος μάθησης. Το πιο αποκαλυπτικό παράδειγμα που αναφέρεται είναι ένα πείραμα στην Τουρκία: η πρόσβαση σε GPT βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη απόδοση, αλλά όταν αφαιρέθηκε η πρόσβαση οι μαθητές πήγαν χειρότερα, περίπου 17% κάτω. Δηλαδή το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει σαν δεκανίκι που αδυνατίζει τον μυ.

Στους εκπαιδευτικούς, η εικόνα γίνεται πιο πρακτική. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι καταγράφονται ενδείξεις για σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στον σχεδιασμό μαθημάτων και για βελτίωση αποτελεσμάτων όταν λιγότερο έμπειροι διδάσκοντες έχουν υποστήριξη ΑΙ. Ταυτόχρονα, τονίζει την ανάγκη τα συστήματα να σχεδιάζονται ώστε να στηρίζουν την επαγγελματική αυτονομία του δασκάλου και όχι να την υποκαθιστούν. Με άλλα λόγια, το ΑΙ μπορεί να σηκώσει βάρος. Δεν πρέπει να πάρει το τιμόνι.

Αν ενώσεις τα δύο πεδία, βλέπεις καθαρά γιατί η πλήρης αντικατάσταση δεν έρχεται ακόμη. Ο οικονομολόγος δεν είναι μηχανή ανάγνωσης εκθέσεων. Κάνει ιεράρχηση, αναγνωρίζει κίνητρα, καταλαβαίνει θεσμούς, και αναλαμβάνει ευθύνη όταν τα δεδομένα συγκρούονται. Ο δάσκαλος δεν είναι μηχανή παραγωγής φύλλων εργασίας. Βλέπει τον μαθητή, εντοπίζει κενά, χτίζει χαρακτήρα, μετατρέπει την απορία σε σκέψη. Το ΑΙ μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία. Δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει τη διδασκαλία.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι απλό και χρήσιμο. Προς το παρόν, το ΑΙ δεν αντικαθιστά τους οικονομολόγους και δεν αντικαθιστά τους εκπαιδευτικούς. Τους κάνει πιο παραγωγικούς όταν χρησιμοποιείται σωστά. Και τους κάνει πιο αδύναμους όταν χρησιμοποιείται ως συντόμευση. Φυσικά, αυτά σε λίγους μήνες μπορεί να έχουν ανατραπεί πλήρως.