Η έκθεση του Yale και η αργοπορημένη ομολογία μιας ακαδημαϊκής αποτυχίας

Το Yale δεν είναι απλώς ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς αναπαραγωγής της αμερικανικής ελίτ. Από εκεί περνούν οι αυριανοί δικαστές, υπουργοί, καθηγητές, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές γνώμης. Ταυτόχρονα, όμως, το Yale υπήρξε και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εκκολαπτήρια της νέας ακαδημαϊκής μόδας που κυριάρχησε στη Δύση τα τελευταία χρόνια. Της ιδεολογίας που βάφτισε τη διαφωνία τραύμα, την ενόχληση βία και την ηθικολογία γνώση.

Γι’ αυτό έχει τόση σημασία η νέα του έκθεση για την εμπιστοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όταν ένας τέτοιος θεσμός αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι η αυτολογοκρισία, η πολιτική μεροληψία και η ιδεολογική μονοκαλλιέργεια διαβρώνουν την αξιοπιστία του πανεπιστημίου, δεν έχουμε μπροστά μας ένα εσωτερικό σημείωμα. Έχουμε μια ομολογία.

Η έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2026, δεν είναι ένα πρόχειρο ξέσπασμα. Είναι το αποτέλεσμα μιας ετήσιας διαδικασίας που ξεκίνησε με εντολή της προέδρου του Yale προς ειδική επιτροπή δέκα καθηγητών. Η επιτροπή ανέλαβε να εξετάσει γιατί μειώνεται η εμπιστοσύνη προς τα πανεπιστήμια και κατέληξε ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα, αλλά πολλά μαζί. Το υπερβολικό κόστος σπουδών, η αδιαφάνεια στις εισαγωγές, η υποβάθμιση της διδασκαλίας, ο πληθωρισμός βαθμών, η διοικητική διόγκωση. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά η καρδιά της έκθεσης βρίσκεται αλλού. Στο γεγονός ότι το ίδιο το Yale αναγνωρίζει πως το κλίμα μέσα στα πανεπιστήμια έχει γίνει πιο ασφυκτικό, πιο φοβικό και πιο εχθρικό προς την ελεύθερη διαφωνία.

Η έκθεση μιλά καθαρά για αυτολογοκρισία. Καταγράφει ότι σημαντικό μέρος των φοιτητών δεν αισθάνεται ελεύθερο να εκφράσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις στην πανεπιστημιούπολη. Αναγνωρίζει ότι οι συντηρητικοί φοιτητές νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη πίεση, αλλά δεν περιορίζει εκεί το πρόβλημα. Το θέμα, λέει ουσιαστικά, δεν αφορά μόνο μια παράταξη. Αφορά τη συνολική ατμόσφαιρα. Όταν η ελεύθερη έκφραση περιορίζεται από τον φόβο κοινωνικής διαπόμπευσης, ακαδημαϊκής ζημιάς ή επαγγελματικού κόστους, τότε το πανεπιστήμιο χάνει τον λόγο ύπαρξής του.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία της έκθεσης. Δεν αντιμετωπίζει την κρίση εμπιστοσύνης σαν επικοινωνιακό ατύχημα. Δεν λέει ότι το πανεπιστήμιο παρεξηγήθηκε. Λέει, στην πράξη, ότι το πανεπιστήμιο μπέρδεψε την αποστολή του. Προσπάθησε να γίνει ταυτόχρονα ερευνητικό ίδρυμα, ηθικός καθοδηγητής, πολιτικός παίκτης και μηχανή κοινωνικής διαπαιδαγώγησης. Αντί να υπερασπιστεί τη γνώση, επιχείρησε να διαχειριστεί συνειδήσεις. Αντί να εγγυάται κανόνες ελεύθερης συζήτησης, άρχισε να υποκλίνεται στις μόδες της στιγμής.

Αυτό είναι το σημείο όπου η έκθεση αγγίζει τον πυρήνα της αντιπαράθεσης για την λεγόμενη woke κουλτούρα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τα πανεπιστήμια ασχολούνται θέματα φύλου, φυλής ή ταυτότητας. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν απολύτως θεμιτά αντικείμενα έρευνας, διαλόγου, ακόμα και ιδεολογικής σύγκρουσης. Το πρόβλημα αρχίζει όταν τέτοια θέματα μετατρέπονται από αντικείμενα σκέψης σε εργαλεία πειθαναγκασμού. Όταν η διαφωνία παύει να θεωρείται μέρος της γνώσης και αντιμετωπίζεται ως ηθική παρέκκλιση. Όταν ο φοιτητής μαθαίνει να σωπαίνει πριν μιλήσει και ο καθηγητής να κόβει τη σκέψη του στα μέτρα της αποδεκτής ορθοδοξίας.

Η ίδια η έκθεση προτείνει λύσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ζητά επαναφορά της θεσμικής αυτοσυγκράτησης. Ζητά σαφέστερη προσήλωση στην αποστολή του πανεπιστημίου ως θεσμού που δημιουργεί, διατηρεί και μεταδίδει γνώση. Ζητά ισχυρότερη προστασία της ελευθερίας του λόγου και της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ζητά περισσότερη πνευματική πολυφωνία. Με απλά λόγια, το Yale αναγκάζεται να επιστρέψει στις παλιές κλασικές φιλελεύθερες αρχές που το ίδιο το ακαδημαϊκό κατεστημένο συχνά αντιμετώπιζε ως ξεπερασμένες (όπως και τον ίδιο τον κλασικό φιλελευθερισμό).

Για έναν Έλληνα αναγνώστη η σημασία είναι προφανής. Εδώ και χρόνια η Ευρώπη, και μαζί της και η Ελλάδα, εισάγει από την Αμερική όχι τα καλύτερα αλλά τα χειρότερα ιδεολογικά της προϊόντα. Εισάγει το λεξιλόγιο της επιτήρησης, την ηθικολογική πόζα, την καχυποψία προς τη διαφωνία. Και όλα αυτά πάνω σε πανεπιστήμια που ήδη πάσχουν από κομματισμό, συντεχνία και χαμηλές απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ακόμη λιγότερη ελευθερία και ακόμη μικρότερη εμπιστοσύνη.

Γι’ αυτό η έκθεση του Yale έχει βάρος που ξεπερνά την Αμερική. Είναι η καθυστερημένη παραδοχή ότι το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να επιβιώσει ως μηχανή ιδεολογικής συμμόρφωσης. Χωρίς ουδετερότητα, όχι ως αδιαφορία αλλά ως θεσμική πειθαρχία, δεν υπάρχει ακαδημαϊκή αξιοπιστία. Χωρίς ελευθερία λόγου, δεν υπάρχει γνώση. Χωρίς ανεκτικότητα στη διαφωνία, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο. Υπάρχει μόνο ένα ακριβό σύστημα παραγωγής υπάκουων ανθρώπων με πτυχίο.