Υπερπατριώτες σε ψυχολογική κατάρρευση

Θυμάστε εκείνο το σύμφωνο για την τουρκολιβυκή ΑΟΖ; Αυτό που το κονιορτοποίησε ολόκληρη Chevron; Προχθές, ενώ ο Ερντογάν βρισκόταν ακόμα στον Λευκό Οίκο, το κατήγγειλε και η Αίγυπτος με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, θρυμματίζοντας τη «γαλάζια πατρίδα». Φυσικά η είδηση πέρασε στα ψιλά των περισσότερων ΜΜΕ καθώς δεν ταιριάζει με την εικόνα που θέλουν να παρουσιάσουν μιας Ελλάδας έρμαιο στις ορέξεις της Τουρκίας. Διότι αυτή η ψευδής εικόνα αποτελεί τη βάση της αντιπολιτευτικής πολεμικής προς την κυβέρνηση από τον αυτοαποκαλούμενο «πατριωτικό χώρο».

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των εγχώριων Ερντογολάγνων για τα όσα πήρε το ίνδαλμά τους από τον Τραμπ, ήρθε ο ανεπρόκοπος ο Φιντάν και τους χάλασε το πανηγύρι. Τι είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών; Πως το Κογκρέσο μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για την κατασκευή του μαχητικού αεροπλάνου 5ης γενιάς ΚΑΑΝ. Βέβαια, να κρατάμε μικρό καλάθι σε τέτοιες πομπώδεις εξαγγελίες για μαχητικό 5ης γενιάς. Ακόμα περιμένουμε τον περίφημο πύραυλο με βεληνεκές 1.250 χιλιόμετρα που θα πλήξει την Αθήνα. Έπρεπε να ήταν έτοιμος εδώ και δύο χρόνια. Στα αυταρχικά καθεστώτα, όπου στήνονται οι εκλογές, οι βαρύγδουπες δηλώσεις αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για τη συγκρότηση ενός εθνικού αφηγήματος, όπως στην προκειμένη περίπτωση η «γαλάζια πατρίδα».

Επάνω στον μύθο της πανίσχυρης Τουρκίας και της αδύναμης Ελλάδας έχουν κτίσει την καριέρα τους δεκάδες πολιτικοί, σχολιαστές, πανεπιστημιακοί, διπλωμάτες και απόστρατοι. Αυτό το παραμύθι εξακολουθεί να πουλά, ακόμα και όταν διαψεύδεται από τα γεγονότα. Τότε αποκρύπτονται ή υποβαθμίζονται τα γεγονότα, διότι αυτός ο μύθος πρέπει να συντηρηθεί. Οι Έλληνες «υπερπατριώτες» χρειάζονται απεγνωσμένα μια πανίσχυρη Τουρκία και μια ταπεινωμένη Ελλάδα.

Δεν πρόκειται για μιζέρια και για γκρίνια. Πρόκειται για σχέδιο που εξυπηρετεί καταστάσεις.

Σήμερα που η πατρίδα μας κυριαρχεί πλήρως στον αέρα και οι εξοπλισμοί της συνεχίζονται, που το τουρκολιβυκό σύμφωνο βάλλεται πανταχόθεν, που η συνεργασία μας με το Ισραήλ διευρύνεται στον αμυντικό τομέα, που οι ενεργειακοί κολοσσοί επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης — όλο αυτό το σκηνικό έχει αφοπλίσει πολιτικά τους υπερπατριώτες. Βρίσκονται σε απορία περί του πρακτέου και αυτό φαίνεται.

Αναμφίβολα η κυβέρνηση έχει να ξεπεράσει πολλούς κάβους ακόμα, όμως κρατά πολλά ατού στα χέρια της, ένα εκ των οποίων είναι ότι αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο παράγοντα πολιτικής σταθερότητας, κάτι απαραίτητο για τα κέντρα λήψης γεωστρατηγικών αποφάσεων. Σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή, στην οποία συμβαίνουν αναδιαμορφώσεις χαρτών και συνόρων, είναι σημαντικό να υπάρχει εκεί ένας σταθερός σύμμαχος, με ξεκάθαρες θέσεις που δεν τις παζαρεύει.

Φυσικά, όσοι απλώς επιδιώκουν την ανατροπή Μητσοτάκη δεν θα σταματήσουν να βλέπουν εθνικές μειοδοσίες και καταστροφές, διότι μόνον έτσι συντηρείται το πολιτικό τους αφήγημα, μόνον έτσι έχουν αυτοί λόγο ύπαρξης. Σε αυτήν την προσπάθειά τους μέχρι και τα Τέμπη έβαλαν στην ατζέντα τους.