Το ξεκίνησαν πολύ νωρίς και θα κουραστούν

Όλα δείχνουν πως ο πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία. Δηλαδή οι εκλογές θα διεξαχθούν προς το τέλος της άνοιξης του 2027. Δεν είναι μόνον το προφίλ του Μητσοτάκη το οποίο δεν συγκινείται από εκλογικούς αιφνιδιασμούς. Είναι η στέρεη πεποίθησή του πως οι κυβερνήσεις κρίνονται στο τέλος της θητείας τους όταν θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος. Οι πρόωρες εκλογές διεξάγονται για να βελτιώσει το κυβερνών κόμμα την κοινοβουλευτική δύναμή του σε σχέση με αυτή που ήδη έχει. Σήμερα όμως η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μια αυτοδυναμία 156 εδρών, κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί στις προσεχείς εκλογές. Δεν έχει κανένα λόγο να προχωρήσει σε μια επιλογή υψηλότατου ρίσκου εκτός εάν…

Και εδώ ερχόμαστε σε όλους αυτούς που πριονίζουν ή νομίζουν πως πριονίζουν το δέντρο της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Το αρχικό πλάνο τους ήταν η αλλαγή του πρωθυπουργού εν κινήσει. Τι έλεγε αυτό το σχέδιο; Θα πήγαιναν στον πρωθυπουργό καμιά εικοσαριά βουλευτές και θα του ζητούσαν να παραιτηθεί ώστε η κοινοβουλευτική ομάδα να εκλέξει τον διάδοχό του. Πολύ γρήγορα οι εμπνευστές αυτού του σχεδίου αντιλήφθηκαν πόσο βλακώδες ήταν! Ο Μητσοτάκης μόλις λάμβανε το τελεσίγραφο θα πήγαινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα προκηρυσσόταν εκλογές. Σε αυτήν την περίπτωση τους στασιαστές θα τους «έτρωγε το μαύρο σκοτάδι». Οι «εγκέφαλοι» διαπίστωσαν πως ουδείς βουλευτής ήθελε να αυτοκτονήσει για χάρη τους.

Όποτε ενεργοποιήθηκε το plan b το οποίο αφορά ένα μακρόσυρτο πόλεμο φθοράς. Με στοχευμένα κτυπήματα θα επιδιώξουν να αποδυναμώσουν την κυβέρνηση, ώστε μετά από 16-17 μήνες να κινηθεί οριακά πάνω από το 20%. Θα μου πείτε πως αυτά είναι όνειρα θερινής νυκτός κι εγώ θα σας πω ότι οι πεινασμένοι καρβέλια ονειρεύονται. Στην απόγνωσή τους επάνω, καθώς βλέπουν όλες τις καταστροφολογικές εκτιμήσεις τους να διαψεύδονται η μια μετά την άλλην, πιστεύουν πως ο παρατεταμένος πόλεμος φθοράς θα αποδώσει.

Νομίζουν πως από τον καναπέ, με διαγγέλματα και συνάξεις στις οποίες θα εκφράζουν τις ανησυχίες τους και θα στέλνουν μηνύματα με αποδέκτη τον Μητσοτάκη, θα διαμορφώσουν το σκηνικό της επόμενης μέρας. Αγνοούν πως το παιχνίδι της πολιτικής παίζεται σε καθημερινή βάση, με μέτρα, με παρεμβάσεις, με υποσχέσεις, με συγκρούσεις μέσα στο κοινοβούλιο, απ΄όπου είναι απόντες, με μεγάλα και μικρά έργα που δίνουν δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους. Με τις διεθνείς συνεργασίες και τις ανάλογες συμφωνίες, τομείς στους οποίους η κυβέρνηση τα πηγαίνει άριστα.

Το μόνο τους όπλο είναι η σκανδαλολογία, λες και ξεχάσαμε το σκάνδαλο Κοσκωτά, τον Άκη, το Βατοπέδι και τον τρόπο με τον οποίον έκλεισε η βουλή το 2008 ή τις αλληλοκατηγορίες υπουργών το 2018 για κάποια 50 εκατομμύρια. Οι «μωρές παρθένες» μας περνούν για λωτοφάγους.

Τελικά, πολύ νωρίς ξεκίνησαν έναν πόλεμο και στη διάρκεια του εκτιμώ πως δεν θα αντέξουν. Αυτοί θα κουραστούν, διότι θα έχουν κουράσει. Ήδη μετρούν τις αντιδράσεις των δικών τους φίλων στις ετερόκλητες συμπράξεις και άρχισαν να προβληματίζονται. Το να προσπαθώ να χωθώ όπου βλέπω χαραμάδα, δεν είναι στρατηγική.