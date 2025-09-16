Θέλουμε Ισραηλινούς τουρίστες ή δεν θέλουμε;

Το ερώτημα δεν απευθύνεται στον δήμαρχο Αθηναίων-αυτόν ας τον συμμαζέψει ο Ν. Ανδρουλάκης, βάζοντας στην άκρη τον δικό του αραφατισμό. Απευθύνομαι στην κυβέρνηση. Αυτή χαράσσει την οικονομική πολιτική, είναι υπεύθυνη για τη δημόσια τάξη και τη φύλαξη των μνημείων. Από αυτήν εδώ τη στήλη έχω γράψει-όπως και άλλοι σχολιαστές στα έντυπά τους και στις ιστοσελίδες τους-πως δεν είναι εικόνα πολιτισμένου κράτους αυτό που βλέπουμε στον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στα τόσα άλλα, προστέθηκαν και τα παλαιστινιακά τσαντίρια. Προχθές τρεις ροπαλοφόροι Παλαιστίνιοι κτύπησαν έναν Ισραηλινό τουρίστα που περπατούσε στο Σύνταγμα μαζί με την κοπέλα του. Λίγο αργότερα έγινε καταδρομική επιχείρηση από αγνώστους σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων.

Οι Παλαιστίνιοι και η κοινότητά τους βρίσκουν και τα κάνουν. Δεν σέβονται τη φιλοξενία και εκμεταλλεύονται τις κυβερνητικές αβελτηρίες στα ζητήματα της δημοσίας τάξεως. Υποθέτω ότι η κυβέρνηση θέλει τους Ισραηλινούς τουρίστες αλλά δεν κάνει τίποτα για να τους προστατέψει. Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί-άγνωστο για ποιο λόγο-πως αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα αντισημιτικά επεισόδια κάνουν τον γύρο του κόσμου. Έτσι, να μην εκπλαγούν οι κυβερνώντες αν του χρόνου κάνουν να δουν Ισραηλινό τουρίστα με το κιάλι.

Ουδόλως μας ενδιαφέρουν οι πεποιθήσεις του δημάρχου Αθηναίων και οι αντιλήψεις του για την καθαριότητα. Ίσως, όντως να μην προλαβαίνει να σβήνει τα αντισημιτικά συνθήματα που γράφουν στους τοίχους της πρωτεύουσας συλλογικότητες που συνέβαλαν στην εκλογή του. Το αποτέλεσμα μετρά, καθώς το θέαμα είναι αποκρουστικό για τον κάθε Ισραηλινό και Ισραηλίτη. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται να περάσουν καλά στη χώρα μας, να ξοδέψουν τα χρήματά τους και δεν έχουν καμιά διάθεση να βλέπουν αυτές τις μουτζούρες τις προσβλητικές για την πατρίδα τους.

Πιθανόν η κυβέρνηση να μην υποψιάζεται-ή ακόμα χειρότερα-να αδιαφορεί για τη ζημία που ήδη έχει γίνει εξ αιτίας της δράσης αυτών των ομάδων οι οποίες διακρίνονται για τον ομοιόμορφο τρόπο που παρεμβαίνουν. Προφανώς, κάποιο κέντρο τις χρηματοδοτεί και τις συντονίζει. Αλήθεια, ποιος πληρώνει τα έξοδα αυτού του στόλου που πλέει προς τη Γάζα; Τα καύσιμα; Τη διατροφή των φριπαλεστάιν; Όλοι αυτοί δεν εργάζονται και εγκαταλείπουν τις δουλειές τους για ένα πολυήμερο ταξίδι; Εκτός αν το φριπαλεστάιν είναι επάγγελμα και μάλιστα άριστα αμειβόμενο. Λεφτά υπάρχουν πολλά και αυτό είναι γνωστό.

Φαίνεται πως οι κυβερνώντες φοβούνται να εκκαθαρίσουν τον χώρο πέριξ του Αγνώστου Στρατιώτη. Σκέφτονται τις επικρίσεις της Αριστεράς και των διαφόρων συλλογικοτήτων. Όμως αυτή η κυβέρνηση πρωτίστως λογοδοτεί στο 41% που την ψήφισε, το οποίο σε σταθερή βάση είναι υπέρ του σεβασμού των νόμων, της τήρησης της τάξης και σε συντριπτικά ποσοστά στηρίζει το Ισραήλ. Η Αριστερά και το αραφατικό ΠΑΣΟΚ ουδόλως ενδιαφέρονται για το αν θα έρθουν και του χρόνου Ισραηλινοί τουρίστες. Μην ανοίγω παλιά τεφτέρια για να δούμε τη ζημία που έκαναν, κατά το παρελθόν, στον ελληνικό τουρισμό οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες.

Σήμερα η κυβέρνηση οφείλει να πάρει τις αποφάσεις της για να μην επαναληφθούν επεισόδια σαν αυτά του Σαββατοκύριακου.