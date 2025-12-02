ΠΑΣΟΚ: Του ζητήθηκε διορθωτική δήλωση γιατί εγκωμίασε τον Άδωνι

Εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν χάσει το μυαλό τους. Ζήτησαν από τον βουλευτή τους Πέτρο Παππά, γιατρό πρώτης γραμμής, να κάνει διορθωτική δήλωση, διότι η προηγούμενη κρίθηκε ως… φιλοκυβερνητική. Είπε μεταξύ άλλων ο Π. Παππάς: «Δε θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε».

Τα έμαθαν αυτά εκεί μέσα οι σύντροφοι του προέδρου και τρελάθηκαν. Είναι δυνατόν να λέει ένας δικός μας πώς η κυβέρνηση έκανε κάτι στην Υγεία; Και μάλιστα να εκθειάζει, ποιον; Τον Άδωνι Γεωργιάδη! Με κάτι τέτοια είμαστε κολλημένοι στο 13% και το 25% των Πασόκων θέλει για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Τον γιό του αποστάτη.

Για να είμαι ειλικρινής η δήλωση του Πέτρου Παππά, βρήκε το ΠΑΣΟΚ σε κατάσταση σοκ μετά τη δημοσκόπηση που έδειχνε τη διείσδυση που είχε ο πρωθυπουργός μέσα στο Κίνημα. Η δήλωση ήρθε σε άσχημη στιγμή και οι φίλοι του προέδρου, παλιά θα τους λέγαμε «πρασινοφρουρούς» -τώρα και αυτή η λέξη έχει χάσει την αξία της - ξέσπασαν στον νέο και άπειρο Πέτρο.

Παρεμπιπτόντως, τον γιατρό Πέτρο Παππά, τον γνωρίζω από παλιά, τότε που ήταν υπεύθυνος στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας. Δηλαδή γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα της δημόσιας Υγείας. Δεν είναι κανένας άκαπνος συνδικαλιστής που αναμασά τη γνωστή κασέτα. Και για αυτό τα όσα είπε για τον κυβερνητικό έργο στην Υγεία και τις προσωπικές προσπάθειες του Αδώνιδος Γεωργιάδη έχουν ξεχωριστή αξία. Αυτό δεν το ανέχθηκαν εκεί μέσα στο ΠΑΣΟΚ και υποχρέωσαν τον βουλευτή - γιατρό σε διορθωτική δήλωση.

Κάπως έτσι φαντάζονται πως θα έρθουν πρώτοι στις εκλογές και θα ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα. Θα μιλούσα για ομαδική παράκρουση, αλλά μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και φωνές που βλέπουν κάποια πράγματα με πιο καθαρή ματιά, υπάρχουν και αρκετοί σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αδιέξοδη πορεία της ηγετικής ομάδας και προσπαθούν να ισορροπήσουν καταστάσεις που δεν εξισορροπούνται. Είναι λογικό αυτό το 25% που προτιμά για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη να έχει την έκφρασή του και μέσα στο στελεχικό δυναμικό.

Και να μη μου πει κάποιος πως αυτή η πολιτική της πλήρους άρνησης δικαιολογείται από την επανεμφάνιση του Α. Τσίπρα. Προϋπήρχε και έχει την αφετηρία της στην εκλογή του Ν. Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο θέμα έχει αναλυθεί διεξοδικά.

Τώρα ο Πέτρος Παππάς πήρε το μάθημά του. Από εδώ και εμπρός θα πρέπει να προσέχει τι λέει και αυτά που βλέπει να γίνονται στον χώρο της Υγείας επί Αδώνιδος Γεωργιάδη να κάνει πως δεν τα βλέπει. Ή τουλάχιστον όταν μιλά δημοσίως να τα αγνοεί. Αυτή είναι η ντιρεκτίβα του Κινήματος.

ΥΓ: Φίλε Πέτρο, μήπως για μια ακόμα φορά πήγες σε λάθος κόμμα;