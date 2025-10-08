Κρατούσε την ελληνική σημαία και τον κυνήγησαν

Το βίντεο έχει γίνει viral στο Διαδίκτυο. Τι δείχνει; Έναν νεαρό Έλληνα να κρατά και να επιδεικνύει την ελληνική σημαία στους φριπαλεστάιν που είχαν συγκεντρωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να υποδεχθούν τους «ήρωες» της γνωστής κρουαζιέρας. Μετά τις πρώτες στιγμές αμηχανίας, καμιά 5-6 γκριζομάλληδες, γνωστά στελέχη της Νέας Αριστεράς, επιτέθηκαν στον νεαρό και θέλησαν να του αποσπάσουν την ελληνική σημαία. Σίγουρα για πρώτη φορά έπιαναν στα χέρια τους τη γαλανόλευκη. Ένας από αυτούς, σε έξαλλη κατάσταση, αποκαλούσε τον νεαρό «δωσίλογο», δείγμα της νοητικής του σύγχυσης. Τελικά, υπό την προστασία ενός αστυνομικού, απέφυγε τα χειρότερα από τις μαινάδες της Νέας Αριστεράς.

Ο αναγνώστης θα αναρωτηθεί γιατί σχολιάζω τη συμπεριφορά στελεχών ενός κομματιδίου τη στιγμή που τον κόσμο συγκλονίζουν άλλα γεγονότα. Διότι η δράση τους αφορούσε το εθνικό μας σύμβολο. Ενοχλήθηκαν από τη θέα του καθώς θεώρησαν ότι τους προκαλούσε. Και γιατί τους προκαλούσε η ελληνική σημαία; Να, το καίριο ερώτημα. Να κρατούσε το παλικάρι τη σημαία του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, εκεί να καταλάβω την οργή τους. Αλλά τη σημαία της πατρίδας τους;

Μήπως τελικά αυτοί οι γκριζομάλληδες της Νέας Αριστεράς, και όχι μόνον, έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την έννοια της πατρίδας; Μήπως όντως πιστεύουν πως τα σύνορα χωρίζουν τους λαούς και η σημαία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι πανί; Σε αυτές τις ερωτήσεις έχουν ήδη απαντήσει αριστεροί όλων των τάσεων και αποχρώσεων, όταν τάχθηκαν στον Έβρο με τους παράνομους εισβολείς, όταν δήλωναν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και όταν στον βωμό του διεθνισμού τους υπονομεύουν με κάθε τρόπο τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ παίζοντας έτσι το παιχνίδι της Τουρκίας. Χρήσιμοι ηλίθιοι, ο πιο επιεικής χαρακτηρισμός. Γιατί υπάρχει και άλλος βαρύτερος.

Με τέτοιες αντιλήψεις δεν είναι τυχαία η εικόνα που παρουσιάζει ο χώρος μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Όταν δεν πιστεύεις στη φύλαξη των συνόρων, όταν βλέπεις τη γαλανόλευκη σαν ένα απλό πανί, όταν τα ιδεολογήματά σου καθοδηγούν τις συμπεριφορές σου ενάντια στο εθνικό συμφέρον, είναι απολύτως φυσιολογικό να μην συναισθάνεσαι την ιερότητα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και να το έχεις μετατρέψει σε τσαντίρ-μαχαλά. (Για τις αυτονόητες ευθύνες της κυβέρνησης για αυτό το χάλι, τα έχω γράψει.)

Όλα αυτά έχουν μια λογική διαδρομή η οποία και εξηγεί γιατί αυτοί οι τύποι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξεμάνησαν με τη θέα της ελληνικής σημαίας και γιατί κυνήγησαν το παλικάρι που την κρατούσε. Προφανώς, έκριναν πως σε έναν χώρο που είχαν καταλάβει, με τις ευλογίες Γεραπετρίτη και στον οποίον κυριαρχούσαν οι παλαιστινιακές σημαίες, μια ελληνική σημαία αποτελούσε παραφωνία.

Ευτυχώς που κάποιος καλός άνθρωπος κατέγραψε αυτό το περιστατικό, το είδε ολόκληρη η Ελλάδα και επιβεβαιώθηκαν τα όσα πιστεύαμε για πρόσωπα και κομματίδια της πάλαι ποτέ ανανεωτικής Αριστεράς.