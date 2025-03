Η Ζωή θα κάνει συμπαθή ακόμα και τον Τσίπρα!

Η επίθεση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα ήταν πολύ έντονη. Μέχρι και για λαγούμια μίλησε. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχω το κουσούρι να λαμβάνω θέση. Με τίνος το μέρος είμαι και στην προκειμένη περίπτωση τάσσομαι αναφανδόν με τη Ζωή. Γιατί άραγε;

Διότι η Ζωή είναι αυτή που είναι. Δεν κρύβει κάτι άλλο μέσα της. Από το 2015 δεν έχει αλλάξει, αν και οι συνθήκες έκτοτε άλλαξαν ριζικά. Γιατί δε μεταλλάχθηκε κι αυτή; Διότι δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι και το δείχνει. Δεν έκανε κανένα rebranding καθώς δεν το είχε ανάγκη. Συνεπώς, εκτιμώ πως ποτέ δε θα σου δώσει το δικαίωμα να την κατηγορήσεις ότι σε εξαπάτησε. Η Ζωή είναι take her or leave her. Απλά πράγματα.

Φυσικά, δε χρειάζεται η Ζωή για να κλειστεί ο Τσίπρας στο λαγούμι του. Αυτός έχει αυτοπαγιδευτεί αμέσως μετά τις εκλογές του 2023. Το πρόβλημα του Αλέξη είναι πως τον έκανε στην άκρη και το δικό του κοινό, καθώς του καταλογίζει τη συντριβή του 2023 και τον Κασσελάκη. Έχει μείνει από ακροατήριο και το όνομά του δεν κόβει πλέον εισιτήρια. Και μέσα στις σημερινές συνθήκες δεν υπάρχει ούτε αφήγημα για να υποστηρίξει.

Φυσικά, τα όσα του προσάπτει η Ζωή έχουν βάση. Και για αυτό οι σχέσεις τους ουδέποτε αποκαταστάθηκαν και σήμερα που η Ζωή είναι στα πολύ επάνω της παίρνει την εκδίκησή της με αυτό το όλο έπαρση ύφος της και τον στομφώδη λόγο της. Είπαμε όμως, αυτή είναι η Ζωή. Δεν πρόκειται ποτέ να πάει να μιλήσει μια ξένη γλώσσα που δεν ξέρει και να ρεζιλέψει την πατρίδα της και τον εαυτό της.

Και για να ανατρέξω στην περίοδο 2011-2015. Αυτό το δηλητηριώδες κλίμα δεν το προκάλεσε η Ζωή. Ήταν δημιούργημα του Τσίπρα και της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Της Ζωής της άρεσε αυτή η ατμόσφαιρα, ήταν ραμμένη και κομμένη στα μέτρα της, ήταν και η κόρη του Νίκου και σκαρφάλωσε όπου σκαρφάλωσε. Φυσικά, δεν είναι άμοιρη ευθυνών, αλλά ως συνεργός.

Μπροστά στον φόβο της ανόδου της Ζωής για κάποιους ο Τσίπρας αρχίζει και γίνεται μετριοπαθής και σχετικά συμπαθής. Ηρεμήστε! Η Ζωή είναι δημιούργημα ειδικών καταστάσεων. Εκφράζει τη διαμαρτυρία. Ο Τσίπρας ψάχνει να βρει χώρο για να έρθει ώστε να μείνει. Άμα «τρουπώσει» κάπου έχει τον τρόπο του να ανελιχθεί. Είναι μανούλα σε κάτι τέτοια αρκεί, όπως είπα, να «τρουπώσει». Ο ίδιος και όσοι τον προωθούν κινούνται βάσει σχεδίου και περιμένουν. Το κρίσιμο σημείο είναι πόσο μπορεί να περιμένουν και πότε θα αρχίσει να παίρνει την κατιούσα η Πλεύση Ελευθερίας ή καλύτερα η Πλεύση Ζωής. Διότι τελικά η παρατεταμένη παραμονή μέσα σε ένα λαγούμι δεν είναι εύκολη υπόθεση για έναν πρώην πρωθυπουργό.