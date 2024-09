Είπε κάτι ο ΟΗΕ; Μήπως η Διεθνής Αμνηστία;

Μήπως είπαν κάτι οι αριστερές ψυχούλες στην Ελλάδα για την απεχθή εν ψυχρώ δολοφονία των έξι νεαρών κοριτσιών και αγοριών από τους τρομοκράτες της Χαμάς; Ακούσατε τον γνωστό αντισημίτη Ισπανό σοσιαλιστή Ζοζέπ Μπορέλ να λέει μια κουβέντα καταδίκης αυτού του τραγικού συμβάντος;

Απόλυτη σιωπή.

Αυτή η ομαδική δολοφονία τους χαλά όλους αυτούς -ξεκινώντας από τον θλιβερό γραμματέα του ΟΗΕ και καταλήγοντας στις εγχώριες αριστερές ψυχούλες - το γνωστό παραμύθι για το «κακό Ισραήλ» και για τα «θύματα τους Παλαιστινίους». Ένα παραμύθι πολλών δεκαετιών που βιάζει βάναυσα την Ιστορία.

Διάβασα ότι η «Ουάσιγκτον Ποστ» έγραψε πως ο Τζο Μπάιντεν θα απευθύνει τελεσίγραφο και προς τις δύο πλευρές για την επίτευξη εκεχειρίας. Θα είναι take it or leave it και θα αφορά το αμερικανικό σχέδιο που συζητείται κυρίως μεταξύ ΗΠΑ - Κατάρ και Αιγύπτου.

Αν το δημοσίευμα είναι ακριβές, ο Τζο Μπάιντεν θα απευθύνει τελεσίγραφο στον Γιαχία Σινουάρ που κρύβεται στα λαγούμια της Γάζας και τι θα του πει; Πως αν δε συμφωνήσει θα του κόψει τη βοήθεια; Ή μήπως ότι θα τον επικηρύξει; Ένας τρομοκράτης που είναι αποφασισμένος να γίνει «μάρτυρας» δεν καταλαβαίνει από τελεσίγραφα. Είναι ξεκάθαρο: δυστυχώς το τελεσίγραφο θα απευθύνεται στο Ισραήλ και στον Νετανιάχου. Ο Μπάιντεν θα πιέσει το θύμα που το εξισώνει με τον θύτη. Και δεν είναι η πρώτη φορά.

Χθες η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τα έξι θύματα της λίγο πριν τα δολοφονήσει. Και απειλεί πως θα δώσει και συνέχεια. Αυτές οι ενέργειες δείχνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι κινούνται σε εντελώς άλλο αξιακό και πολιτισμικό επίπεδο από τον πολιτισμένο κόσμο.

Θεωρούν πως αυτά τα βίντεο θα βελτιώσουν την εικόνα τους προς τα έξω, διότι έχουν μια διαφορετική αντίληψη για τη ζωή. Την περιφρονούν και αυτό είναι το όπλο τους. Έναν που θέλει να πεθάνει, να γίνει «μάρτυρας», πώς θα τον αντιμετωπίσεις; Με έναν υπάνθρωπο που δίνει στη δημοσιότητα βίντεο έξι μελλοθανάτων δε μπορεί ούτε να συζητήσεις ούτε να διαπραγματευτείς.

Δολοφόνησαν τους έξι εν μέσω διαπραγματεύσεων και ο Μπάιντεν - αν αληθεύει το σχετικό δημοσίευμα - ενώ φραστικά τους καταδικάζει, επί της ουσίας πέφτει στην παγίδα τους.

Είναι σίγουρο πως η δολοφονία των έξι νέων ανθρώπων θα ενθουσιάσει τους Παλαιστίνιους, όπως τους ενθουσίασε και η 7η Οκτωβρίου. Βλέπετε εκεί δε γίνονται διαδηλώσεις υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης και υπέρ της επιστροφής των αιχμαλώτων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ. Ούτε κανένας διαμαρτύρεται γιατί η Χαμάς τους οδηγεί στην καταστροφή. Αυτή είναι η διαφορά των δύο κόσμων.

Είναι πραγματικά τραγικό οι φορείς της διεθνούς κοινότητας όχι μόνον να σιωπούν απέναντι σε αυτή την ομαδική δολοφονία, αλλά να αποδέχονται και τη λογική των τρομοκρατών, που δεν αφορά τίποτα άλλο από την επιβίωση της Χαμάς. Μια εκεχειρία που θα παραδώσει τα σύνορα Αιγύπτου - Γάζας ξανά στην Αίγυπτο, μετά βεβαιότητος, θα φέρει ξανά στο προσκήνιο μια Χαμάς και πάλι εξοπλισμένη, έτοιμη για τη ρεβάνς.