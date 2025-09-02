Πειραιώς: Έλλειμμα 180.000 κατοικιών στη στέγαση - Πότε θα καλυφθεί το κενό

Σε πέντε χρόνια θα καλυφθεί το έλλειμμα των 180.000 κατοικιών, καθώς οι βαθιές ανισορροπίες που επικρατούν μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών, έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις και ανοδική πίεση στις τιμές σύμφωνα με νέα μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς για την ελληνική αγορά ακινήτων.

Παράλληλα, ο αριθμός των κατοικιών προς πώληση ή ενοικίαση έχει μειωθεί σε 466.000 έναντι 543.000 το 2011, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της μελέτης που δημοσίευσε η Τράπεζα Πειραιώς τον Ιανουάριο του 2024, αναφορικά με την κατάσταση της αγοράς ακινήτων στην ελληνική οικονομία, η οποία συγκρίνει την προσφορά και τις χρήσεις οικιστικών ακινήτων μεταξύ των απογραφών του 2011 και του 2021.

Με αφορμή τα πιο πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα, η τράπεζα αξιολογεί τα προηγούμενα ευρήματα και προσφέρει μια επικαιροποιημένη εικόνα της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Αναλυτικά:

Τον Ιανουάριο του 2024 δημοσιεύσαμε μια μελέτη αναφορικά με την κατάσταση της αγοράς ακινήτων στην ελληνική οικονομία. Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η σύγκριση της προσφοράς και των χρήσεων οικιστικών ακινήτων μεταξύ των απογραφών του 2011 και του 2021. Μέσα από αυτή τη σύγκριση πρόκυπτε το συμπέρασμα ότι ο περιορισμός της οικοδομικής δραστηριότητας τη δεκαετία 2011-2021, η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών καθώς και η εμφάνιση του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο μεσοδιάστημα είχαν οδηγήσει σε μια μείωση του αριθμού των διαθεσίμων ακινήτων περί τις 212 χιλ.

Η μελέτη αυτή είχε βασισθεί σε μια εκτίμηση του συνολικού πλήθους των οικιστικών ακινήτων το 2021 από πλευράς μας, με βάση τις οικοδομικές άδειες, καθώς και του αριθμού των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί αναλυτικά πλέον στοιχεία τόσο για τον συνολικό αριθμό οικιστικών ακινήτων (και τις χρήσεις τους) όσο και για τον αριθμό των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αξιοποιώντας αυτά τα πιο πρόσφατα δεδομένα είμαστε πλέον σε θέση όχι μόνο να αξιολογήσουμε τα ευρήματα μας αλλά και να προσφέρουμε μια πολύ πιο αναλυτική εικόνα της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα: