Μεγάλα έργα αλλάζουν την όψη της Αττικής

Ένας σημαντικός αριθμός projects αξιοποίησης ακινήτων φιλοδοξεί να αλλάξει την όψη της Αττικής και βέβαια της Αθήνας. Πρόκειται για έργα των οποίων οι επενδυτές ποντάρουν στις καλές προοπτικές για υπεραξίες που διαθέτει η περιοχή στην οποία επενδύουν και στην ισχυρή και συνεχή ζήτηση που συγκεντρώνει, για παράδειγμα, η Αττική Ριβιέρα.

Η λίστα αυτού του είδους των έργων είναι μακρά. Οι εργασίες ανακατασκευής του Χίλτον, του οποίου τα πενήντα διαμερίσματα πωλήθηκαν, θα οδηγήσουν στην ευρύτερη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει η Αθήνα. Οι κατασκευαστικές εργασίες, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το καλοκαίρι του 2025 από την «Ιονική Ξενοδοχειακή», συμφερόντων του ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Η συνολική επένδυση τοποθετείται σε 275 εκατομμύρια χωρίς να αποκλείεται να ξεπεράσει στην τελική φάση της τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Σημειωτέον ότι το ανακαινισμένο ξενοδοχείο που θα είναι υπό τη διαχείριση της Conrad, θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες.

Στον ισχυρό μοχλό ανάπτυξης που λέγεται τουρισμός ποντάρει και η Grivalia Hospitality που ανακαινίζει τα πρώην Αστέρια Γλυφάδας, τα οποία, φέτος όπως αναμένεται, θα μετατραπούν στο ολοκληρωμένο συγκρότημα One & Only Aesthesis. Στο δυτικό όριο της έκτασης θα αναπτυχθούν 14 ανεξάρτητες κατοικίες. Η συνολική κάλυψη κτιρίων θα είναι χαμηλότερη από 1% της έκτασης, δηλαδή λιγότερη από 28.000 τ.μ. εκ των οποίων τα 20.000 τ.μ. αφορούν ήδη υφιστάμενα κτίρια. Η ανάπτυξη με προϋπολογισμό της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ θα διαθέτει πεντάστερο ξενοδοχείο με 127 δωμάτια υπό τη διαχείριση της One & Only.

Στα μεγάλα σχεδιαζόμενα τουριστικά έργα ανήκει και το Saronida Olympos Golf Project που περιλαμβάνει ξενοδοχείο, παραθεριστικές κατοικίες και γκολφ σε έκταση 6.000 στρεμμάτων στη Σαρωνίδα με προϋπολογισμό 840 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται και η δημιουργία τουριστικού λιμένα καθώς και εγκαταστάσεων παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με φορέα της επένδυσης να είναι η Βήτα Ανάπτυξης Ακινήτων που είχε συνεργαστεί με τα αραβικών συμφερόντων κεφάλαια που δίνουν το «παρών» στον Αστέρα Βουλιαγμένης και σε τουριστικό έργο τη Μύκονο.

Κομβικής σημασίας ρόλο στην αθηναϊκή αναγέννηση παίζει και το project ΠΥΡΚΑΛ των 250 εκατ. ευρώ για την μετεγκατάσταση των 127 κτιρίων που στεγάζουν τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγείας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μαζί τους, θα μεταφερθούν το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), το ΤΑΙΠΕΔ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το έργο οφείλει το όνομά του στην πρώην βιομηχανία στις εγκαταστάσεις της οποίας (σε έκταση 157 στρεμμάτων) στη Δάφνη-Υμηττό θα μεταφερθούν τα κυβερνητικά κτίρια. Ο φιλόδοξος στόχος όσων έχουν εμπνευστεί το έργο είναι τα σημερινά κτίρια γραφείων να μετατραπούν σε κατοικίες. Πάντως, το έργο συνοδεύεται με εκτιμώμενο δημοσιονομικό όφελος 1 δισ. ευρώ σε 7 έως 8 χρόνια, ενώ πρόσφατα για ακίνητο 155 στρεμμάτων κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση έναντι 31 εκατ. ευρώ.

Λίγοι θα αμφισβητούσαν τη σπουδαιότητα για την αλλαγή ή έστω τη βελτίωση του προσώπου της Αθήνας του έργου της Διπλής Ανάπλασης Λεωφ.Αλεξάνδρας-Βοτανικού. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 267 εκατ. ευρώ, με δράσεις της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αφορούν, μεταξύ άλλων, έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου και κατασκευή δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης και του Ναυτικού Οχυρού. Φέτος θα ξεκινήσει η κοινοπραξία των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ομίλου Μυτιληναίος και Άκτωρ την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, το οποίο θα πυροδοτήσει με πανηγυρικό τρόπο την έναρξη του μεγαλύτερου έργου ανάπλασης στην Αθήνα.

Το γήπεδο θα «μαγνητίσει» σημαντικές επενδύσεις και στο real estate, με κορυφαίους παίκτες των ακινήτων να έχουν κλειδώσει ήδη τη θέση τους στην περιοχή. Η κινητικότητα αυτή γίνεται κατανοητή εάν ληφθεί υπόψη ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα θα λάβουν χώρα οι απαιτούμενες εργασίες διάνοιξης δρόμων και οδοφωτισμού και θα δημιουργηθούν γραμμικοί κοινόχρηστοι χώροι πλάτους 20 μέτρων εκατέρωθεν της Ιεράς Οδού, ενώ προτείνεται και η υλοποίηση ποδηλατοδρόμου.