DIMAND: Οι πυλώνες ανάπτυξης, είσοδος στο affordable housing, και τα σχέδια για τουρισμό και αναπλάσεις 

Σε περίοδο επιτάχυνσης, ωρίμανσης και διεύρυνσης του αποτυπώματός της, εισέρχεται η DIMAND, με τέσσερις βασικούς πυλώνες στρατηγικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Ανδριόπουλος στην ΕΘΕ.

Αστικές αναπλάσεις, περαιτέρω επέκταση στον τουριστικό τομέα, είσοδο στην κοινωνική κατοικία και ανάπτυξη ειδικών projects τύπου Skyline θα αποτελέσουν στην περίοδο 2026-2030 το νέο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας.

Με δρομολογημένα 13 έργα (έξι σε διαδικασία κατασκευής) και επιπλέον που ανακοινώνονται φέτος, η Dimand έχει εξασφαλίσει για τα επόμενα 5 χρόνια το 70% των αποτελεσμάτων, δηλαδή κέρδη προ φόρων 140 εκατομμυρίων σε ορίζοντα πενταετίας. Σημειωτέον ότι η μεικτή αξία χαρτοφυλακίου της Dimand ξεπερνά τα 1,7 δισ. ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό εκτός των συγκεκριμένων έργων έχει προσυμφωνήσει τρία νέα ακίνητα, με τις σχετικές διαπραγματεύσεις να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων τριών μηνών. Το πρώτο αφορά έργο μικτής χρήσης στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και το τρίτο στον Πειραιά, ενισχύοντας περαιτέρω το pipeline της εταιρείας.

Η διοίκηση μάλιστα εμφανίζεται αισιόδοξη ότι από το 2026 και μετά τα οικονομικά αποτελέσματα θα αρχίσουν να αποτυπώνουν πιο έντονα την ωρίμανση των επενδύσεων, καθώς και τη δυναμική του νέου επενδυτικού κύκλου.

Είσοδος στην κοινωνική κατοικία

Η Dimand δρομολογεί την πρώτη επένδυση στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, που θα απευθύνεται στη μεσαία τάξη. Πρόκειται για κτίρια που θα είναι περίπου 10.000 τ.μ, που βρίσκονται στην οδό Πέτρου Ράλλη, στην κάτω περιοχή του Ελαιώνα, με συνολικά 140 διαμερίσματα.

Θα περιέχουν διαμερίσματα των 65 - 100 τ.μ., δηλαδή του ενός με δύο υπνοδωματίων, και θα βγουν στην αγορά προς μίσθωση με εισοδηματικά κριτήρια.

«Με affordable ενοίκιο για τη μεσαία τάξη, δηλαδή στο 25%-30% του εισοδήματος της οικογένειας. Για παράδειγμα, για ένα ζευγάρι με εισόδημα μεταξύ 2.200 και 2.400 ευρώ, δεν θέλουμε το ενοίκιο να ξεπερνά τα 600 ευρώ ανά διαμέρισμα. Αυτή είναι η προσέγγιση», εξήγησε ο κ. Ανδριόπουλος.

«Έχουμε ήδη εντοπίσει και αποκτήσει ακίνητα για αυτόν τον σκοπό. Θα προχωρήσουμε σε ένα πρώτο πιλοτικό έργο, το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα. Από αυτό θα αντλήσουμε συμπεράσματα, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε πιο μαζική ανάπτυξη», συμπλήρωσε.

Η είσοδος της εταιρείας στην κοινωνική κατοικία επίσης σημαίνει ότι θα συμβιβαστεί και με χαμηλότερες αποδόσεις. Εκεί που στοχεύει συνήθως σε IRR (internal rate of return) πάνω από το 20%, οι αποδόσεις στο affordable housing θα είναι μονοψήφιες, ώστε να βγουν οι αριθμοί.



Ο πρώτος πυλώνας που θα βασιστεί η επόμενη ημέρα είναι ο τουρισμός, με οργανωμένο χαρτοφυλάκιο τουριστικών αναπτύξεων που θα εξελιχθούν ταυτόχρονα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι Γούρνες, το ακίνητο στη Σοφοκλέους και Αιόλου, στο ΦΙΞ και ακόμη δύο έργα, σε ορίζοντα 2 έως 5 ετών. Αυτά τα πέντε έργα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αποδώσουν συνολικά περίπου 1.600 δωμάτια, με το χαρτοφυλάκιο να περιλαμβάνει δύο resorts και τρία city hotels.

Στις Γούρνες η ανάπτυξη αφορά περίπου 60.000 τ.μ. και περιλαμβάνει δύο ξενοδοχεία με 500 κλειδιά.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι αστικές αναπλάσεις, που παραμένουν στον πυρήνα της ταυτότητας της εταιρείας με την περιοχή του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά, όπου το νέο Δικαστικό Μέγαρο αναμένεται να παραδοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι το project αυτό αλλάζει συνολικά την εικόνα της περιοχής, ενώ κοιτάζει ευρύτερα προς Δραπετσώνα και Κερατσίνι. Τέλος, στην ίδια λογική εντάσσεται και το ΦΙΞ, ξεκινά άμεσα η κατασκευή, ενώ εξετάζεται η απόκτηση ακίνητου 20.000 τ.μ., πλησίον της ανάπλασης του ΦΙΞ με στόχο την διεύρυνση το αποτυπώματός της στην περιοχή.

Ο επόμενος πυλώνας αφορά τα ειδικά projects, εκείνα που στις σημειώσεις αποδίδονται ως projects τύπου Skyline, δηλαδή αναπτύξεις με ιδιαίτερο χαρακτήρα, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι ήδη ετοιμάζονται και δυο projects προς αυτή την κατεύθυνση, άρα δεν πρόκειται για μεμονωμένη λογική, αλλά για έναν ακόμη σταθερό άξονα πάνω στον οποίο θα βασιστεί η στρατηγική της επόμενης πενταετίας.

Η ελληνική αγορά ακινήτων και το Ελληνικό

Για την ελληνική αγορά ακινήτων, η διοίκηση εξακολουθεί να θεωρεί ότι ο σημαντικότερος καταλύτης είναι η επιτυχία του Ελληνικού, παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν έχει παρουσία σε κάποιο project.

Όπως αναφέρθηκε δε το θέμα δε είναι οι πωλήσεις αλλά η συντονισμένη υλοποίηση του έργου, όχι αποσπασματικά, αλλά ως ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Όπως τονίστηκε, η πορεία του έργου έως το 2030 θα επηρεάσει καθοριστικά ολόκληρη την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Η διεθνής επενδυτική κοινότητα το παρακολουθεί στενά, το project έχει περάσει από διάφορους «κυματισμούς», και η ομαλή και συντονισμένη λειτουργία του μπορεί να λειτουργήσει ως καθοριστικός πολλαπλασιαστής για την αγορά συνολικά.

Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα για τη διοίκηση είναι κατά πόσο το Δημόσιο και συνολικά η χώρα προετοιμάζουν την αγορά ώστε να δεχθεί θετικές επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως ειπώθηκε, δημιουργεί σωρεία θέματων στη ευρύτερη περιοχή γύρω και εντός Ελλάδος αλλά μπορεί να λειτουργήσει και θετικά αν οδηγήσει σε εισροές κεφαλαίων, εταιρειών και επιδοτήσεων προς τη χώρα για γραφεία, κατοικίες και άλλες χρήσεις.

Τέλος, ο CEO της Dimand αναφέρθηκε στη μερισματική πολιτική της εταιρείας, η οποία για την ώρα φαίνεται να μένει σταθερή, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο «Οι μέτοχοί μας δεν κοιτάνε το άμεσο κέρδος, αλλά τις αποδόσεις. Η Dimand είναι μια στρατηγική επιλογή όπου του προσθέτει αξία ανάπτυξης κάθε χρόνο».

Παράλληλα, ανέφερε πως αποτελεί στρατηγική επιλογή της εταιρείας να έχει σχεδόν αποκλειστικά Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, ενώ όταν ηρεμήσουν οι γεωπολιτικές κρίσεις θα προστεθούν και ξένοι, όπερ σημαίνει ενίσχυση της ελληνικής θεσμικής παρουσίας και μεγαλύτερη διεθνοποίηση της μετοχής.