Γέφυρες στο χρόνο

Τυλιγμένος με το πέπλο του μύθου και της αρχαίας μυστηριακής ενέργειας του τόπου του, ένας ποταμός συνεχίζει να ρέει αέναα ανάμεσα στα βουνά και τα χωριά της Ηπείρου.

Το όνομά του ξεκινά από την αρχαία ελληνική λέξη «άχος», που σημαίνει «λύπη», «στενοχώρια». Είναι ο «ποταμός της λύπης», ο Αχέροντας.

Μένοντας πιστός στην πορεία που ακολουθούσε από αρχαιοτάτων χρόνων, ο Αχέροντας, βουτηγμένος σε τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς απ’ άκρη σ’ άκρη, φαίνεται παράλογο να κατέχει έναν τέτοιο χαρακτηρισμό. Μπροστά, όμως, στις καταπράσινες ομιχλώδεις όχθες του και τα κρύα κρυστάλλινα νερά του, οι αρχαίοι έβλεπαν τον τόπο του τελευταίου τους ταξιδιού. Έβλεπαν μια Πύλη. Ένα πέρασμα, που θα τους οδηγούσε στην τελευταία κατοικία τους.

Ανάμεσα στις διάφορες πύλες για τον Κάτω Κόσμο (τον αρχαιοελληνικό ορισμό του κόσμου των νεκρών), ο Αχέροντας ήταν η δημοφιλέστερη. Ο αγγελιαφόρος των ολύμπιων θεών, ο Ερμής, αρκετές φορές άλλαζε για λίγο «επάγγελμα» και γινόταν «ψυχοπομπός». Με τα φτερωτά του σανδάλια, μετατρεπόταν σε ιπτάμενο οδηγό των αρχαίων ψυχών και φτάνοντας στον Αχέροντα, τις παρέδιδε στον Χάροντα. Τον βαρκάρη στις όχθες του ποταμού, που με αντίτιμο έναν οβολό (αρχαίο ελληνικό νόμισμα), θα τις μετέφερε μία μία στο σκοτεινό βασίλειο του Άδη.

Μάλιστα, πάνω σε έναν λόφο με θέα την (αποξηραμένη πλέον) λίμνη Αχερουσία (η οποία επίσης θεωρούνταν ότι οδηγούσε στον Κάτω Κόσμο) και τη θάλασσα του Ιονίου πελάγους με τις εκβολές του ποταμού, υπήρχε το γνωστότερο Νεκρομαντείο της αρχαιότητας. Σύμφωνα με την αρχαία πίστη, οι ψυχές, αφού απελευθερώνονταν από τα δεσμά της υλικότητας, αποκτούσαν μαντικές ικανότητες. Έτσι, το νεκρομαντείο λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός για την επικοινωνία των ζωντανών με τους νεκρούς και την παροχή χρησμών για το μέλλον.

Εκεί ήταν επίσης το μέρος, όπου ο Όμηρος αναφέρει ότι η μάγισσα Κίρκη έστειλε τον ίδιο τον Οδυσσέα να πάρει χρησμό από τον νεκρό μάντη Τειρεσία, για να μπορέσει να επιστρέψει στην Ιθάκη. Εκεί έλαβε χώρα η σκηνή στην οποία συναντήθηκε και μίλησε με τη μητέρα του Αντίκλεια και τον περίφημο Αχιλλέα. Αναφορά η οποία αποτελεί την αρχαιότερη μαρτυρία τόσο για το νεκρομαντείο όσο και για τον ίδιο τον ποταμό Αχέροντα.

