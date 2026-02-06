Τζαφάρ Παναχί: Φοβάμαι ότι τα συμφέροντα του ιρανικού λαού θα θυσιαστούν στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Τους φόβους του ότι τα συμφέροντα του ιρανικού λαού θα «θυσιαστούν» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, εξέφρασε ο διάσημος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί για τις διμερείς συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή, ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι συνομιλίες γίνονται με φόντο την καταστολή των κινητοποίησεων στο Ιράν και τους χιλιάδες νεκρούς που άφησαν πίσω τους.

«Ό,τι κι αν συμβεί σε αυτό το είδος των διαπραγματεύσεων, δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον του λαού. Ο (ιρανικός) λαός δεν έχει εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις αυτές και τα συμφέροντά του δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη. Θα μπορούν εύκολα να θυσιαστούν», εκτιμά μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ιρανός κινηματογραφιστής, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος Παναχί βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα του περσινού φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του «Ένα απλό ατύχημα», που γυρίστηκε κρυφά στο Ιράν και είναι επίσης υποψήφια για Όσκαρ.

Ο Παναχί – τον οποίο συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο στο Παρίσι την Τετάρτη – ήταν από τους πρώτους, ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, που υπέγραψαν μια έκκληση υποστήριξης των κινητοποιήσεων στη χώρα του.