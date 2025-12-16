Στήριξη Τραμπ στην προσωπάρχη του: Ναι, έχω προσωπικότητα αλκοολικού

Τη δήλωση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου πως ο Τραμπ έχει προσωπικότητα αλκοολικού υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας στο New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η Σούζι Γουάιλς είχε δίκιο που είπε στο Vanity Fair ότι έχει «προσωπικότητα αλκοολικού» και ότι της έχει πλήρη εμπιστοσύνη για να συνεχίσει το έργο της.

Ο 79χρονος Τραμπ επανέλαβε ότι αποφεύγει το αλκοόλ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι έχει «κτητική και εθιστική προσωπικότητα» και ότι δεν προσβλήθηκε από την επιλογή των λέξεων της Γουάιλς.

«Όχι, εννοούσε ότι είμαι - βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το γνωρίζουν αυτό αλλά έχω πει συχνά ότι αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να γίνω αλκοολικός. Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, το λέω. Πρόκειται για μια πολύ κτητική προσωπικότητα», παραδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump stands by chief of staff Susie Wiles after bombshell Vanity Fair interviews — admits he has ‘alcoholic’s personality’ https://t.co/wfcJCdFQZK pic.twitter.com/1mbnYe3b3M — New York Post (@nypost) December 16, 2025

Υπενθυμίζεται ότι σε μία από τις συναντήσεις της με τον δημοσιογράφο του Vanity Fair, η Γουάιλς μίλησε για τον Τραμπ. Εξηγώντας ότι ο πατέρας της ήταν εθισμένος στο αλκοόλ και παραδεχόμενη ότι η γνώμη της μάλλον δεν είναι συμβατή με τις θέσεις των επιστημόνων επί του θέματος, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου είπε: «Οι αλκοολικοί υψηλής λειτουργικότητας ή οι αλκοολικοί γενικά, οι προσωπικότητές τους είναι υπερβολικές όταν πίνουν».

Ειδικά για τον διάσημο προϊστάμενό της είπε ότι έχει «προσωπικότητα αλκοολικού». «Λειτουργεί με την άποψη ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, μηδέν, τίποτα».

Η δήλωση αυτή, μαζί με άλλες αναφορές περί χρήσης ναρκωτικών από τον Έλον Μασκ ή «συνωμοσιολογίας» του Τζέι Ντι Βανς, προκάλεσε σεισμό στις ΗΠΑ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ να προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις.