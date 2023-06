«Τα εργαλεία αφηγούνται»: Μια έκδοση για την τέχνη της ξυλογλυπτικής

Το άνοιγμα στον πολιτισμό και την τέχνη δεν προσφέρουν μόνο τα περίφημα έργα των καταξιωμένων καλλιτεχνών, αλλά και τα χειροτεχνήματα των ανώνυμων μαστόρων της παράδοσης. Σημαντική συμβολή στην ανάδειξη της ξυλογλυπτικής τέχνης των δύο περασμένων αιώνων, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της δημιουργίας πλούσια διακοσμημένων ξυλόγλυπτων υφαντικών εργαλείων οικιακής χρήσης, έχει ένα νέο λεύκωμα από τις εκδόσεις Μέλισσα.

Τυπωμένο στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να βγει από τα ελληνικά σύνορα, το «TALES OF TOOLS - The Untold Narrative of Wooden Handiwork Implements from Greece», είναι καρπός πολυετούς έρευνας από τη Φλάβια Νέσι Γιαζιτζόγλου. Η ιστορικός τέχνης συνεργάστηκε με ειδικούς από διάφορους χώρους, ενώ για την πλούσια εικονογράφηση χρησιμοποίησε επεξηγηματικά σχέδια από τον ζωγράφο Νίκο Αγγελίδη.

Η ρόκα, το αδράχτι και το σφοντύλι, με ρίζες από την αρχαιότητα, είναι ορισμένα από τα εργαλεία που ο αναγνώστης θα αναγνωρίσει. Άλλα επινοήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα αφού έγιναν γνωστές στην Ελλάδα και υιοθετήθηκαν πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές τεχνικές πλεξίματος και κεντήματος.

Μέσα από πειραματισμούς με τις κλωστές και τα εργαλεία το βιβλίο αποκαλύπτει πολλές σχετικά άγνωστες στο κοινό τεχνικές οικιακής χειροτεχνίας όπως το μακραμέ, η ραπτική το finger looping, το πλέξιμο δαντέλας, η κατασκευή κορδέλας, η ύφανση με τα δάκτυλα ή με κάρτες, για τις οποίες ήταν απαραίτητη η χρήση αυτών των μοναδικών εργαλείων.

Η έρευνα για το βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης ενός κατ' ουσίαν ελληνικού πολιτιστικού αντικειμένου που έχει παραμείνει, αν όχι ανεξερεύνητο, τουλάχιστον όχι επαρκώς προβεβλημένο μέχρι σήμερα, ενώ αντιπροσωπεύει έναν αληθινό θησαυρό του λαϊκού πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εργαλείο πατριδογνωσίας, με τον άρτιο σχεδιασμό και την εικονογράφηση που χαρακτηρίζουν τα λευκώματα των εκδόσεων Μέλισσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή (έως 3/9) φιλοξενείται έκθεση στο Μπενάκη της Κουμπάρη με μεγάλο αριθμό παραδοσιακών ξυλόγλυπτων εργαλείων που σχετίζονται με την κλώση, τη ραπτική, το πλέξιμο, το κέντημα και διάφορες υφαντικές τεχνικές μικρής κλίμακας, καθώς και τον τρόπο χρήσης τους.

Κάθε κατηγορία εργαλείων εκτίθεται σύμφωνα με τη χρήση της και τη σχετική με αυτή τεχνική, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την εφευρετικότητα των ξυλογλυπτών, που με τα έργα τους, βοήθησαν τις γυναίκες να δημιουργήσουν από απλά, απαραίτητα στην καθημερινότητά τους, εργόχειρα έως και αριστουργήματα χειροτεχνίας.

