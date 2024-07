Συνέδριο στους Δελφούς για την πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας

Στον ρόλο της επιστημονικής και πολιτιστικής διπλωματίας της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα και μέχρι τις μέρες μας εστιάζει το συνέδριο «Η επιστημονική και πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του συνεδριακού κέντρου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, στις 22 και 23 Ιουλίου.

Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι επιστημονικές και πολιτιστικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στο εσωτερικό της Ελλάδας, διαμορφώνουν τη διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στην ΕΕ και στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Ακόμη, να δημιουργηθεί μια επιστημονική πλατφόρμα για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ιστορικών της επιστήμης και της τεχνολογίας, ιστορικών των διεθνών και διπλωματικών σχέσεων, πολιτικών επιστημόνων και μελετητών των διεθνών σχέσεων και κοινωνιολόγων της επιστήμης. Καθώς και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την καθιέρωση μιας ετήσιας εκδήλωσης για το θέμα.

Στους στόχους, εντάσσεται και η συμβολή στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού πεδίου της επιστημονικής διπλωματίας, και των διασυνδέσεών της με την πολιτιστική διπλωματία, στην Ελλάδα.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και η Ελληνική Ένωση Ιστορικών.

Υποστηρίζεται οικονομικά από το Ίδρυμα Konrad-Adenauer (Αντιπροσωπεία για την Ελλάδα και την Κύπρο) και το European Research Council (ERC Consolidator Grant «Living with Radiation: The Role of the International Atomic Energy Agency in the History of Radiation Protection»).

Κεντρική φωτ.: Το Συνεδριακό Κέντρο Δελφών