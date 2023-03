Στους Λιλιάνα Καβάνι και Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι ο Χρυσός Λέοντας του Φεστιβάλ Βενετίας

Με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα τιμηθούν για το σύνολο της καριέρας τους η σκηνοθέτις της ταινίας «The Night Porter» (Ο θυρωρός της νύχτας), Λιλιάνα Καβάνι, και ο ηθοποιός Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι (Τόνυ Λενγκ).

Αυτό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο θα διαρκέσει από τις 30 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβίου.

