Στο Βέλγιο την Παρασκευή οι ειδικοί του υπ. Πολιτισμού για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Την Παρασκευή αναμένεται να μεταβούν στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να εξετάσουν τις φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή, σύμφωνα με την ΕΡΤ

Οι ειδικοί θα έρθουν σε επαφή με τον Βέλγο συλλέκτη, ο οποίος απέσυρε από το eBay τη δημοπρασία των 12 φωτογραφιών έως ότου πραγματοποιηθεί η συνάντηση και επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά τους.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων Belga μετέδωσε ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, ο συλλέκτης δήλωσε πως θα κρατήσει αποστάσεις από το ζήτημα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης, ο οποίος εμπορεύεται κυρίως αντικείμενα και έγγραφα που σχετίζονται με το Τρίτο Ράιχ και φέρεται να έχει διαθέσει περίπου 47.000 αντικείμενα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως αναφέρει η φλαμανδική εφημερίδα Nieuwsblad, οι τιμές των αντικειμένων που διαθέτει κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, με ρυθμό καταχωρήσεων που φτάνει περίπου τις 1.000 τον μήνα. Στην περίπτωση των επίμαχων φωτογραφιών, ωστόσο, ορισμένες αγγελίες στο eBay ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ.

Δρομολογείται η απόκτηση των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Οι φωτογραφίες που ήρθαν τυχαία στο φως της δημοσιότητας από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του κράτους.

Ειδικότερα, οι φωτογραφίες, οι οποίες προέρχονται από άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού της περιόδου της Κατοχής, εμφανίστηκαν σε δημοπρασία στο eBay το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το ελληνικό κράτος και τους πολίτες.

Μάλιστα, το υπουργείο Πολιτισμού έχει κινήσει ήδη τις σχετικές διαδικασίες απόκτησής του εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι αυθεντικές, αν και όπως και το ίδιο λέει στην ανακοίνωσή του είναι πολύ πιθανό να είναι.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού, αρχικά, αναφέρει ότι «δώδεκα φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 πατριωτών, πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου. Ανήκουν σε συλλέκτη που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και εν γένει τεκμήρια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και ο οποίος τις προσέφερε για πώληση».

Προσθέτει δε ότι :«Το ΥΠΠΟ ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και διαπίστωσε ότι:

Είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες

Υπάρχουν αρκετές νομικές περιπλοκές αναφορικά με τη διεκδίκησή τους».

Στη συνέχεια, στην ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου αναφέρεται ότι «την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα ''Χαρακτηρισμός ή μη φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944''. Η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής ως μνημείου αποτελεί το θεμέλιο για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος. Εμπειρογνώμονες - στελέχη του ΥΠΠΟ έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον συλλέκτη».

«Τις επόμενες μέρες θα τον επισκεφθούν στην έδρα του, στη Γάνδη του Βελγίου, προκειμένου να αποτιμήσουν: Την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής. Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το Υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της», επισημαίνεται.

Αποσύρθηκαν από το eBay οι φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή

Υπενθυμίζεται ότι, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρεται να απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στην Καισαριανή και βρέθηκαν να πωλούνται στο eBay από Βέλγο συλλέκτη, αποσύρθηκαν από τον τελευταίο μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες φέρονται να προέρχονται από άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού, ο οποίος υπηρετούσε την περίοδο εκείνη στη Μαλακάσα. Πολλοί ιστορικοί εκτιμούν ότι το υλικό είναι γνήσιο, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του ως ιστορικό τεκμήριο.

Ειδικότερα, ο Βέλγος συλλέκτης ανέφερε: «Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ευαίσθητου ιστορικού χαρακτήρα και συγκλονίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το ζήτημα χρησιμοποιείται και για πολιτικούς σκοπούς.

Μετά την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης χθες, επικοινώνησαν μαζί μου πολλοί ιδιωτικοί συλλέκτες εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Αν και εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση για την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.

Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Έχουν διαδοθεί ευρέως τεχνητά αλλοιωμένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, παραμορφώνοντας μάλιστα ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας περιττές συζητήσεις σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών».

Κανείς δεν γνώριζε ότι υπάρχουν φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 την Πρωτομαγιά 1944 στην Καισαριανή. Ηρθαν στο φως της δημοσιότητας σήμερα στο ebay, χωρίς να αναφέρεται ποιος είναι ο φωτογράφος. Έχουν ανέβει στο Greece at WWII Archives, όπου μπορείτε να τις δείτε... pic.twitter.com/WNufgh72Cz — Nikos Sarantakos (@nikosarantakos) February 14, 2026

Π. Μαρινάκης: Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό Κράτος εφόσον είναι γνήσιες

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό Κράτος εφόσον είναι γνήσιες» υπογράμμισε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στα φωτογραφικά ντοκουμέντα, σημειώνοντας πως έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης των φωτογραφιών από το υπουργείο Πολιτισμού.

«Στην περίπτωση αυτή, αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού» τόνισε και πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών πως «το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους ή το Ebay μπορούν να αποκτήσουν τη γνησιότητά τους ή δεχθούν έλεγχο από τους ειδικούς που θα ορίσει το υπουργείο Πολιτισμού».

Συμφωνία Κακλαμάνη – Μενδώνη για απόκτηση και παραχώρηση στη Βουλή

Αντίστοιχη απάντηση κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες έδωσε και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ερωτηθείς σχετικά και τονίζοντας πως «η Βουλή δεν έχει καμία αρμοδιότητα, αφού είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού».

Πάντως, μετά από νεότερη τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Βουλής με την υπουργό Πολιτισμού, ο Νικήτας Κακλαμάνης και η Λίνα Μενδώνη συμφώνησαν ότι, εφόσον αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το υπουργείο Πολιτισμού, στη συνέχεια θα παραχωρηθούν στη Βουλή των Ελλήνων.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε πως θα ζητήσει την Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών, προσθέτοντας πως «υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου». «Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει», τόνισε.