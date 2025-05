Στις αίθουσες βγαίνει τον Δεκέμβριο του 2027 η νέα ταινία «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Στις 17 Δεκεμβρίου 2027 θα κάνει πρεμιέρα η νέα ταινία της κινηματογραφικής επιτυχίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», με τίτλο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», η οποία ξετυλίγει τη ζωή και τη δράση ενός εκ των χαρακτήρων της βασικής κινηματογραφικής τριλογίας, βασισμένης στα αντίστοιχα μυθιστορήματα φαντασίας του Τόλκιν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, του Γκόλουμ, και συνάμα στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ο Άντι Σέρκινς. Τον ίδιο ρόλο είχε υποδυθεί –μέσω motion capture– ήδη από τη δεύτερη ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με τίτλο «Οι δύο πύργοι».

Σύμφωνα με το περιοδικό «Variety», η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας «Το κυνήγι για τον Γκόλουμ» δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι και οι έξι ταινίες των τριλογιών «Lord of the Rings» και «The Hobbit» του Πίτερ Τζάκσον βγήκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες τον μήνα Δεκέμβριο, πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Κάθε τριλογία τροφοδοτήθηκε με 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Παράλληλα, οι έξι live-action ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα από τη Warner Bros/New Line έχουν σημειώσει εισπράξεις που ξεπερνούν τα 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η είδηση για το «The Hunt for Gollum», έρχεται μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της Warner Bros Discovery, τα οποία έδειξαν αύξηση τόσο στον αριθμό των συνδρομητών στις streaming υπηρεσίες της όσο και στα κέρδη, όπως αναφέρει το «Deadline».

Ο σκηνοθέτης της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», Πήτερ Τζάκσον, και οι συνεργάτες του, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, είναι παραγωγοί της νέας ταινίας και θα μετέχουν σε κάθε βήμα της κινηματογραφικής παραγωγής.

Όπως η Μπόγιενς δήλωσε στο περιοδικό «Empire», το «The Hunt for Gollum» είναι «μια αρκετά έντονη ιστορία» που «ξετυλίγεται μετά το πάρτι γενεθλίων του Μπίλμπο και πριν από τα ορυχεία της Μόρια. Είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι της απίστευτης ιστορίας, που αφηγείται μέσα από την οπτική γωνία αυτού του εξίσου απίστευτου πλάσματος». Τα αρχικά μέλη του καστ των «Δαχτυλιδιών», όπως ο Ίαν ΜακΚέλλεν (Γκάνταλφ), ο Ορλάντο Μπλουμ (Λέγκολας) και ο Βίγκο Μόρτενσεν (Άραγκον), έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να επιστρέψουν για τη νέα ταινία, εάν η υπόθεση η ιστορία τους συμπεριλάβει.

Οι Γουόλς και Μπόγιενς υπογράφουν το σενάριο από κοινού με τους Φίμπι Γκίτινς και Αρτι Παπαγεωργίου (Arty Papageorgiou). Εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Κεν Κάμινς, Σέρκις και Τζόναθαν Κάβεντις από την Imaginarium.

Υπενθυμίζουμε ότι η Warner Bros. είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά το «The Hunt for Gollum» το περασμένο καλοκαίρι και είχε δηλώσει ότι θα είναι έτοιμο να βγει στις αίθουσες το 2026. Ωστόσο, η ταινία καθυστέρησε ένα χρόνο, όπως ανακοίνωσαν η Warner Bros. και η New Line.

Όσο για το franchise «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» βγήκε για τελευταία φορά στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2024 με την κυκλοφορία της ταινίας anime «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Rohirrim». Το «Gollum» θα είναι η πρώτη live-action ταινία των «Δαχτυλιδιών» μετά το «The Hobbit: The Battle of the Five Armies» του 2014.

