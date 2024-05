«Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Στα σινεμά δύο νέες ταινίες το 2026

Δύο νέες ταινίες της σειράς ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» σχεδιάζονται και αναμένονται να βγουν στους κινηματογράφους το 2026, με παραγωγό τον σκηνοθέτης της τριλογίας, Πήτερ Τζάκσον, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery WBD.O, Ντέιβιντ Ζάσλαβ.

Βασισμένες στα βιβλία του Τόλκιν που διαδραματίζονται στη φανταστική χώρα της Μέσης Γης η οποια κατοικείται από ανθρώπους, ξωτικά, νάνους και χόμπιτ, οι δύο νέες ταινίες «θα εξερευνήσουν τις ιστορίες που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί». Η πρώτη ταινία, από τη New Line Cinema και την Warner Bros. Pictures, θα φέρει τον τίτλο «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» (Το Κυνήγι για τον Γκόλουμ) αν και ο τίτλος ενδέχεται να αλλάξει. Πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Άντι Σέρκις, ο οποίος είχε υποδυθεί τον Γκόλουμ στην κινηματογραφική τριλογία.

Ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον και οι μακροχρόνιες συνεργάτιδές του σεναριογράφοι Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς «θα συμμετέχουν σε κάθε βήμα». Το σενάριο θα γράψουν οι Μπόγιενς και Γουόλς, όπως δήλωσε ο CEO της Warner, Ντέιβιντ Ζάσλαβ.

«Είναι τιμή και προνόμιο να ταξιδέψουμε πίσω στη Μέση Γη με τον καλό μας φίλο και συνεργάτη, Άντι Σέρκις, ο οποίος έχει λογαριασμούς με αυτόν τον βρωμερό — τον Γκόλουμ!», δήλωσαν χαριτολογώντας οι Τζάκσον, Μπόγιενς και Γουόλς.

«Ως δια βίου οπαδοί της τεράστιας μυθολογίας του καθηγητή Τόλκιν, είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τους [επικεφαλής του στούντιο της WB] Μάικ Ντε Λούκα, Παμ Άμπντι και ολόκληρη την ομάδα της Warner Bros για μια άλλη επική περιπέτεια!» πρόσθεσαν.

Ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών, η κινηματογραφική τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» είχε αποφέρει συνολικά σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία. Η τελευταία ταινία της τριλογίας, «Η επιστροφή του βασιλιά» (2003), κέρδισε 11 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για την καλύτερη ταινία.

Μια προαναγγελθείσα ταινία κινουμένων σχεδίων «Lord of the Rings», με τίτλο «The War of the Rohirrim», πρόκειται να βγει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.

