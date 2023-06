Στην 7η τέχνη η ζωή των Έλβις και Πρισίλα Πρίσλεϋ

Τη σκηνοθετική ματιά της Σοφίας Κόπολα έχει η ταινία «Priscilla» που είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της συζύγου του Έλβις Πρίσλεϋ, Πρισίλα Πρίσλεϋ, «Ο Έλβις και εγώ» και αφηγείται τη σχέση του ζευγαριού. Τα απομνημονεύματα κυκλοφόρησαν το 1985 – η δε ταινία, παρότι αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, τον Οκτώβριο, δεν έχει εγκριθεί από το περιβάλλον του Αμερικανού τραγουδιστή και ηθοποιού, γνωστού ως «Βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ» ή απλώς «Βασιλιά».

Στην επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρεται ότι «μέσα από τα μάτια της Πρισίλα Πρίσλεϊ η Σοφία Κόπολα αφηγείται την αθέατη πλευρά ενός μεγάλου αμερικανικού μύθου, το μακρύ φλερτ και τον ταραχώδη γάμο τους, από μια γερμανική στρατιωτική βάση μέχρι την ονειρική έπαυλη της Γκρέισλαντ, σε αυτό το βαθιά συναισθηματικό και συναρπαστικά λεπτομερές πορτραίτο της αγάπης, της φαντασίας και της φήμης».

Η μεν σύζυγος του Πρίσλεϋ επαινεί την ταινία, ωστόσο, άτομα από το στενό του περιβάλλον όπως και όσοι εργάζονται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Elvis State» δεν έχουν την ίδια άποψη και ψέγουν την σύζυγό του.

I am excited bout the interpretation of my book by the masterful Sofia Coppola. She has such an extraordinary perspective and I have always been such an admirer of her work. I'm certain this movie will take everyone on an emotional journey. pic.twitter.com/IeoUdhYftS