Tο STEGI.RADIO έχει το δικό του app

Το web radio της Στέγης συντονίζεται στον ρυθμό της πόλης, εκπέμποντας από την Αθήνα σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερους από 200 παραγωγούς, και άλλους τόσους guests, 24ωρη ροή προγράμματος και τρία επιμελημένα κανάλια. Το STEGI.RADIO είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ραδιόφωνο. Τώρα έχει και το δικό του app, όπου Έλληνες και ξένοι μουσικοί παραγωγοί βρίσκονται παντού μαζί μας, από το κινητό.

Με παραγωγούς που ακούγονται φανατικά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως τους Black Athena, Foteini Korre, Ikonika, Madam X, PoorJ'Darr, KMRU, pink.wav, Invernomuto, Christos Melidis (Cool Geeks), αφιερώματα σε μουσικά είδη, καλλιτέχνες, αλλά και πολιτιστικές δράσεις, το STEGI.RADIO έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια κοινότητα ακροατών. Από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, τον Λίβανο, την Ινδία, το Νεπάλ, την Ταϊβάν, τη Συρία, την Αυστραλία το ραδιόφωνο της Στέγης μας «ταξιδεύει» ασταμάτητα.

Οι παραγωγοί και οι guests djs εκπροσωπούν 313 πόλεις από όλο τον κόσμο, καθιστώντας το STEGI.RADIO το πιο διεθνές ελληνικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παράλληλα διοργανώνει μουσικά φεστιβάλ στη Στέγη και εκτός, εκπέμπει ζωντανά από διεθνείς μουσικές διοργανώσεις και παράγει πρωτότυπο περιεχόμενο στο δικό του κανάλι στο YouTube, διευρύνοντας συνεχώς τα όρια της σύγχρονης ραδιοφωνικής εμπειρίας.

Ανακαλύψτε τα τρία κανάλια του STEGI.RADIO:

STEGI 1

Ξεκινώντας από τη ζωντανή και πολυποίκιλη μουσική σκηνή της Αθήνας και τους παραγωγούς της, ο ήχος ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια και απλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο και την υπόλοιπη υφήλιο. Αγκαλιάζει την πολυσυλλεκτικότητα και την ανατρεπτικότητα σκηνών, ρευμάτων, καλλιτεχνών και στοχαστών από όλο τον κόσμο.

Αυτό είναι το STEGI 1, το κύριο κανάλι του STEGI.RADIO. Ένα επιμελημένο 24ωρο πρόγραμμα, κάπου ανάμεσα στο dancefloor και τον πειραματισμό, που εξερευνά διαφορετικά είδη και διαθέσεις, για κάθε στιγμή της ημέρας. Σταθερές πρωινές εκπομπές λόγου, μουσικά αφιερώματα και podcasts που συνομιλούν με το πολιτικό, πολιτισμικό και καλλιτεχνικό τοπίο αποτελούν μόνο ένα μέρος όσων θα βρεις στο πρώτο κανάλι του STEGI.RADIO, μέσα από την εφαρμογή.

STEGI 2 – THE HIP HOP SIDE

Το δεύτερο κανάλι του STEGI.RADIO εστιάζει στις υποκουλτούρες του hip hop, μέσα από ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Το Hip Hop Side χαρτογραφεί τις σύγχρονες εκφάνσεις του hip hop ήχου, από τις νέες αναδυόμενες σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού μέχρι τα classics και τις αναδρομές σε κομβικές στιγμές της ιστορίας του είδους. Παράλληλα, φωτίζει τα σημεία όπου ο rap ήχος συναντά και συνομιλεί με διαφορετικές σκηνές της ηλεκτρονικής μουσικής.

STEGI 3 – THE OTHER SIDE

Στο Other Side οι ακροατές του τρίτου καναλιού του STEGI.RADIO μπορούν να ανακαλύψουν την πιο πειραματική, εσωτερική πλευρά της μουσικής, να συντονιστούν σε curated events και αναπάντεχες συνεργασίες του web radio της Στέγης. Ένα ποικιλόμορφο και ανατρεπτικό πρόγραμμα, ανοιχτό σε διαφορετικές διαθέσεις και ρυθμούς, που μας ακολουθεί από τη δουλειά μέχρι τον ελεύθερο χρόνο μας.

Τo STEGI.RADIO app είναι (a)live. Συντονιστείτε.

STEGI.RADIO

Artistic Directors: Γιώργος Κωνσταντινίδης (Voltnoi), Μάκης Κεντεποζίδης (Quetempo)

Producer: Άκης Χοντάσης

Radio & Program Manager: Νίκη Γεωργίου

Content Manager: Γιάννης Γαλιάτσος

Studio Manager: Στέφανος Κωνσταντινίδης

Social Media Editor: Χρήστος Μελίδης

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση