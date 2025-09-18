Σταθερά στην πρώτη θέση ο Ιερός Βράχος

Συμβολίζοντας τις έννοιες κλασικό και δημοκρατία, ο Ιερός Βράχος, η Ακρόπολη των Αθηνών, διατηρεί επανειλημμένα τα πρωτεία στην επισκεψιμότητα καταδεικνύοντας την ομορφιά και την πνευματική ενέργεια από την οποία διέπεται παρά τον πανδαμάτωρα χρόνο.

Τα πρωτεία του Ιερού Βράχου στην επισκεψιμότητα αρχαιολογικών χώρων γνωστοποιούν για ακόμα μία φορά τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Μάιο 2025, τα οποία ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ως έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής, τα πρωτεία της Ακρόπολης Αθηνών, αναφορικά με την επισκεψιμότητα, συνοδεύονται από τα αντίστοιχα του Μουσείου της Ακρόπολης. Ειδεμή από την άνοιξη και έως τα τέλη του φθινοπώρου, η μεταβολή του τρέχοντος από του προηγούμενου έτους είναι αυξητική – κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη τουριστική κίνηση.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς, ο Ιερός Βράχος δέχθηκε τον Μάιο 2025, συνολικά 554.309 επισκέπτες έναντι 541.947 τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μεταβολή 2,3%). Για το ίδιο διάστημα, το Μουσείο της Ακρόπολης υποδέχθηκε 231.593 έναντι 212.134 (μεταβολή 9,2%).

Λήψη από το εσωτερικό του Μουσείου της Ακρόπολης. Στο βάθος διακρίνεται ο Παρθενώνας. Πηγή φωτ.: Shutterstock

Συνολικά, κατά τον μήνα Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,1%, των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 31,9% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 42,6%. Στους αρχαιολογικούς χώρους, για το ίδιο διάστημα, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 0,9%, αύξηση των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 15,7% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 46,3%.

Αρχαία Ολυμπία και Αρχαία Κόρινθος

Το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας τείνει να έχει εκ των μεγαλύτερων αυξητικών μεταβολών στην επισκεψιμότητα, αποτελώντας συνάμα ένα παράδειγμα για εξόρμηση από τον κλεινόν άστυ. Τον Μάιο 2025 που εξετάζουμε, η μεταβολή αυτή είναι της τάξης του 22,6% καθώς από το κατώφλι του πέρασαν 45.097 επισκέπτες έναντι 36.791 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Με τον συγκεντρωθέντα αυτό αριθμό για τον Μάιο 2025, το Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση αναφορικά με την επισκεψιμότητα των μουσείων. Στην πρώτη θέση, όπως αναφέραμε, βρίσκεται το Μουσείο Ακρόπολης, στη δεύτερη –ως έχει παρατηρηθεί πως είθισται– το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με 69.886 επισκέπτες (μεταβολή 8,4%), κατόπιν το Μουσείο των Δελφών με 56.814 (μεταβολή -15,9%) και την πεντάδα συμπληρώνει το Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης με 44.359 (μεταβολή 14,6%).

Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως «διαβάζουμε» και στον παρακάτω πίνακα, μετά την Ακρόπολη Αθηνών, την πεντάδα συμπληρώνουν η Κνωσός (113.508 επισκέπτες, μεταβολή -5,1%), η Ακρόπολη Λίνδου (72.698 επισκέπτες, μεταβολή -16,7), η Επίδαυρος (66.635 επισκέπτες, μεταβολή 3,8%) και η Ακρόπολη Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα (59.149 επισκέπτες, -12,5%).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Βάσει των αποτελεσμάτων της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάιο 2025 δίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, κατά το οποίο παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 1,3% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 5,8% στους επισκέπτες ελευθέρας εισόδου, και κατά 42,4% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 2,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024 στον αριθμό επισκεπτών, κατά 3,5% στους επισκέπτες ελευθέρας εισόδου και αύξηση 40,0% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Λήψη του σταδίου στην Αρχαία Ολυμπία. Πηγή φωτ.: Shutterstock

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενα σημειώματά μας σχετικά με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, από τον Απρίλιο 2024, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων από τα μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας και Δελφών, στα οποία περιλαμβάνεται η επίσκεψη του αντίστοιχου αρχαιολογικού χώρου, χωρίς να είναι εφικτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην επίσκεψη σε μουσείο και σε αρχαιολογικό χώρο.

Άνω των 43 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις

Στο μεταξύ, ύψους 32.853.770 ευρώ είναι το σύνολο των εισπράξεων από την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τον Μάιο 2025. Τα περισσότερα –εν προκειμένω τα 25.483.267 ευρώ– προέρχονται από τους αρχαιολογικούς χώρους (μεταβολή 46,3%) και τα 7.370.503 ευρώ από τα μουσεία (μεταβολή 42,6%).

Οι ολοένα και αυξανόμενες εισπράξεις από την επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αποτελούν μία σημείωση πως ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλουν στο οικονομικό κεφάλαιο της χώρας.

Κεντρική φωτ.: Λήψη του Παρθενώνα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Πηγή φωτ.: Shutterstock