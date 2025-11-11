Σπανιότερα παιζόμενα έργα του Μ. Θεοδωράκη στη νέα ηχογράφηση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Σπανιότερα παιζόμενα έργα του Μίκη Θεοδωράκη περιλαμβάνονται στη νέα ηχογράφηση στην οποία προχώρησε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους Μίκη Θεοδωράκη, όπως αυτό ανακηρύχθηκε το 2025 από το υπουργείο Πολιτισμού., Με την ηχογράφηση αυτή, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ολοκληρώνει τον κύκλο εκδηλώσεων που πραγματοποίησε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη.

Η νέα αυτή παραγωγή περιλαμβάνει επιλεγμένα συμφωνικά έργα του Θεοδωράκη, που αναδεικνύουν τη μοναδική σύνδεση της ελληνικότητας και με την παγκόσμια μουσική γλώσσα. Υπό τη διεύθυνση του Κορνήλιου Μιχαηλίδη και με τη συμμετοχή των Στάθη Καραπάνου (φλάουτο), Τίτου Γουβέλη (πιάνο), Ορέστη Καλαμπαλίκη (κιθάρα) και Τιμόθεου Γαβριηλίδη-Πέτριν (βιολοντσέλο), η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει μια νέα ερμηνευτική προσέγγιση στο έργο του μεγάλου δημιουργού, φωτίζοντας το εύρος και τη συναισθηματική δύναμη της μουσικής του. Τα τρία έργα που παρουσιάζονται αντικατοπτρίζουν τόσο τη λυρική πλευρά του Μίκη Θεοδωράκη, όσο και τη βαθιά του σχέση με την ελληνική Ιστορία και παράδοση.

Κορνήλιος Μιχαηλίδης @Javier del Real

Στο νέο CD παρουσιάζεται η πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση της Συμφωνιέττας για φλάουτο, πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων, που γράφτηκε το 1948 και πρωτοπαίχτηκε το 1995 από την Ορχήστρα Δωματίου της Μελβούρνης, υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Επίσης, περιλαμβάνονται η Ραψωδία για κιθάρα και ορχήστρα και η Ραψωδία για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Η Ραψωδία για κιθάρα (1995) είναι η δεύτερη εκδοχή ενός έργου του 1983 που αρχικά περιελάμβανε φωνή και ήταν βασισμένο στον κύκλο τραγουδιών Romancero Gitano, ενώ η Ραψωδία για βιολοντσέλο είναι το τελευταίο συμφωνικό έργο που έγραψε ο συνθέτης.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιοχάννες Εντλ. Το CD θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε φυσική και ψηφιακή μορφή, προσκαλώντας το κοινό να ξανασυναντήσει τη μουσική του Θεοδωράκη σε μία φρέσκια ερμηνεία σπανιότερα παιζόμενων έργων. Η κυκλοφορία του από τη GENUIN classics διασφαλίζει την παρουσία του έργου σε ένα διεθνές δίκτυο διανομής και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες ακρόασης.

Πηγή φωτ.: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Σημειωτέον ότι η GENUIN classics, με έδρα τη Λειψία, αποτελεί μία από τις πιο καταξιωμένες ανεξάρτητες εταιρείες στο χώρο της κλασικής μουσικής. Με αυτήν τη συνεργασία της, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών εντάσσει τη φωνή του Μίκη Θεοδωράκη σε ένα ευρύ διεθνές ακροατήριο, τιμώντας τη διαχρονική του συμβολή στην παγκόσμια μουσική δημιουργία.

Το πρόγραμμα με μία ματιά

Μίκης Θεοδωράκης (1925–2021)