Το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών τιμά τον Φράνσις Κόπολα

Φόρο τιμής στον Φράνσις Φορντ Κόπολα (γενν. 1939) θα αποτίσει το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών στα 25α DGA Honors. H τελετή απονομής των βραβείων, η οποία θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί από το 2018, θα γίνει στο DGA Theatre της Νέας Υόρκης στις 17 Οκτωβρίου.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που γιορτάζουμε την 25η επέτειο των βραβείων DGA Honors, τιμώντας τα επιτεύγματα οραματιστών δημιουργών που έχουν επηρεάσει σημαντικά τον αμερικανικό πολιτισμό μέσω της τεράστιας συμβολής τους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση», ανέφερε σε δήλωσή της, η πρόεδρος του Σωματείου, Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ (Lesli Linka Glatter). Όπως συμπλήρωσε, «οι τιμώμενοι μας έχουν επιδείξει απαράμιλλη αφοσίωση, δημιουργικότητα και πάθος για την τέχνη μας».

We’re thrilled to share this year’s #DGAHonors recipients! DGA Honors will take place on October 17, 2024 in New York City. This year marks the 25th anniversary of the event, and we couldn’t be more excited.



A heartfelt congratulations to all our incredible honorees! pic.twitter.com/cpJG9hofu4