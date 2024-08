Τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών σε κατηγορία R-rated συγκεντρώνει από την Πέμπτη (15/8) η ταινία «Deadpool & Wolverine» της Disney, ξεπερνώντας την ταινία «Joker» της Warner Bros. Σύμφωνα με το CNBC, με 516,8 εκατομμύρια δολάρια σε εγχώριες πωλήσεις εισιτηρίων και 568,8 εκατομμύρια δολάρια από το διεθνές κοινό, το «Deadpool & Wolverine» έχει ξεπεράσει το 1,085 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως. Στο μεταξύ, η συνέχεια της ταινίας «Joker» κυκλοφορεί στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο.

Η είδηση για την ταινία «Deadpool & Wolverine» όχι μόνο δείχνει την ανθεκτικότητα του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel στο box office μετά από μια σειρά πρόσφατων αποτυχιών, αλλά υποδηλώνει επίσης ότι τα Marvel Studios μπορούν να εμβαθύνουν σε πιο δυστοπικό περιεχόμενο για το μέλλον χωρίς να αποξενώσουν τους θεατές.

«Η επιτυχία της πρώτης R-rated ταινίας τους ανοίγει πολλές ευκαιρίες για τη Disney και τη Marvel», δήλωσε ο Shawn Robbins, ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Box Office Theory. «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η βαθμολογία ήταν απαραίτητη για τους χαρακτήρες. Αυτό βοήθησε το κοινό και τους θαυμαστές να ανταποκριθούν τόσο θετικά. Γνώριζαν πηγαίνοντας ότι αυτό δεν θα ήταν μια αποδυναμωμένη μετάφραση μιας φόρμουλας που έχει ήδη αποδείξει την αξία της».

Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενες ταινίες Deadpool είχαν παραχθεί από την 20th Century Fox και είχαν επίσης βαθμολογία R. Όταν η σειρά φανταστικών ταινιών «Deadpool: Merc with a Mouth» πέρασε στην ιδιοκτησία της Disney το 2019, ήταν ασαφές αν η εταιρεία θα αγκάλιαζε την ωμότητα που σπάει τον τέταρτο τοίχο ή θα τον άφηνε στο ράφι, ενώ θα παρήγαγε άλλα έργα της Marvel.

Έτσι, όταν ο επικεφαλής της Marvel, Kevin Feige, αποκάλυψε το 2021 ότι μια τρίτη ταινία Deadpool θα διατηρούσε τον βαθμό R, υπήρξε μία συλλογική ανακούφιση από την κοινότητα των θαυμαστών του MCU. Επιπλέον, η Marvel έδωσε στον Reynolds και τον Levy το περιθώριο να διακωμωδήσουν τα στελέχη της εταιρείας, το franchise στο σύνολό του και να χρησιμοποιήσουν ακόμη και την εμβληματική ατάκα του «Frozen», «Do you want to build a snowman?» για να κάνουν μια αναφορά στις απαγορευμένες ουσίες.

Υπενθυμίζεται ότι το «Deadpool & Wolverine» κυκλοφόρησε στις αίθουσες στα τέλη Ιουλίου, μετά από μια σειρά επιτυχιών και αποτυχιών από ένα από τα πιο αλεξίσφαιρα franchise της Disney. Η τελευταία ταινία που κυκλοφόρησε από το στούντιο ήταν το «The Marvels», το οποίο έφτασε τον Νοέμβριο και είχε το χαμηλότερο άνοιγμα και τη χαμηλότερη συνολική εισπρακτική επιτυχία για ταινία του MCU.

Όπως το CNBC αναφέρει, στο μέλλον, το στούντιο φαίνεται να περιορίζει τον αριθμό των σειρών που παράγει για την πλατφόρμα streaming, Disney+, και να επικεντρώνεται στη μεγάλη οθόνη. Στο παρελθόν, η Marvel είχε παράγει σχεδόν δώδεκα σειρές για την πλατφόρμα streaming, κατακλύζοντας την αγορά και αποξενώνοντας ορισμένους θαυμαστές.