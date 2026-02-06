Ληστεία στο Λούβρο

Σοβαρή ζημιά υπέστη το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας κατά τη ληστεία που είχε γίνει στο Μουσείο Λούβρου τον Οκτώβριο του 2025. Πρόκειται για την τιάρα που είχαν πάρει αρχικά οι ληστές μαζί τους αλλά τους έπεσε στον δρόμο, πιθανώς από ύψος όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες τις οποίες δημοσίευσε το Λούβρο.

«Το στέμμα αρχικά διέθετε οκτώ ανθέμια από διαμάντια και σμαράγδια, εναλλάξ με οκτώ χρυσούς αετούς. Σήμερα, λείπει μόνο ένας από τους αετούς. Όλα τα ανθέμια υπάρχουν, αν και τέσσερα έχουν αποκολληθεί και μερικά από αυτά έχουν παραμορφωθεί», αναφέρει το Μουσείο Λούβρου.

«Η σφαίρα με τα διαμάντια και τα σμαράγδια είναι άθικτη και εξακολουθεί να είναι προσαρτημένη στο πλαίσιο του στέμματος, χωρίς να λείπουν στοιχεία», προσθέτει σε ανακοίνωσή του το Μουσείο.

Όπως συμπληρώνει: «αρχικά», το στέμμα «αποτελείτο από 56 σμαράγδια και τα έχει ακόμα όλα, ενώ από τα 1.354 διαμάντια, λείπουν μόνο περίπου δέκα πολύ μικρά, που κοσμούν την περίμετρο της βάσης, και εννέα είναι απλά ξεκολλήσει. Παρόλο που το σχήμα του στέμματος έχει αλλοιωθεί, σχεδόν όλα τα βασικά του μέρη εξακολουθούν να υπάρχουν. Λείπει μόνο ένα από τα διακοσμητικά του στοιχεία».

«Επομένως, η πλήρης αποκατάστασή του θα είναι δυνατή χωρίς να καταφύγουμε σε ανακατασκευή ή αναδημιουργία. Θα περιλαμβάνει απλώς την αναδιαμόρφωση του σκελετού του», καταλήγει το Μουσείο Λούβρου στην ανακοίνωσή του.

Το ακριβές κόστος της αποκατάστασης είναι άγνωστο, αλλά οι εκτιμήσεις ξεκινούν γύρω στις 40.000 ευρώ.

Την κιάρα την είχε παραγγείλει ο Ναπολέων Γ΄ από τον επίσημο κοσμηματοπώλη του αυτοκράτορα, Αλεξάντρ Γκαμπριέλ Λεμονιέ για την αυτοκράτειρα Ευγενία. Το Μουσείο του Λούβρου την απέκτησε το 1988.

Όσο για τη ληστεία, υπενθυμίζεται ότι έγινε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου 2025, οταν τέσσερις άνδρες εισέβαλαν στο Λούβρο στο Παρίσι και έφυγαν με κοσμήματα αξίας περίπου 85 εκατομμυρίων λιρών.