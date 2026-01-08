Σινεμά στη Στέγη: Και Ελ και Αλ

To βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Και ΕΛ και ΑΛ», σε σκηνοθεσία του Ιλίρ Τσούκο και παραγωγή του Onassis Culture, προβάλλεται στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, παρουσία του σκηνοθέτη και συντελεστών της ταινίας. Μια σειρά από ανθρώπινες ιστορίες που δεν είναι ούτε μόνο αλβανικές ούτε μόνο ελληνικές. Είναι και τα δύο.

Με συμμετοχές και βραβεία σε σημαντικά φεστιβάλ ντοκιμαντέρ –όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2025), το Tirana International Film Festival (2025), το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (2025) και το DocFest–Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας (2025)– το «Και ΕΛ και ΑΛ» του Ιλίρ Τσούκο προβάλλεται στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 21:00.

Η Ντενίσα Μπαϊρακτάρι, ο Δημήτρης Καπουράνης, η Στεφανία Κόστα και ο Ορέστης Σκιάου μάς αφηγούνται πώς βίωσαν το να είναι παιδιά και εγγόνια Αλβανών μεταναστών της δεκαετίας του ’90 που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Όχι το βίωμα της μετανάστευσης ευρύτερα, αλλά τη δική τους, προσωπική ιστορία. Μια ιστορία που δεν είναι ούτε μόνο αλβανική ούτε μόνο ελληνική. Είναι και τα δύο. Κάτι νέο, κάτι καθαρό και ελπιδοφόρο γεννιέται από αυτή τη γενιά. Σε μια εποχή που οι πόλεμοι των ταυτοτήτων μαίνονται σε όλο τον κόσμο και, φυσικά, στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η κάμερα του Ιλίρ Τσούκο φωτίζει τις πολλαπλές ταυτότητες όχι ως βαρίδια της ιστορίας, αλλά ως πυξίδες για ένα καλύτερο μέλλον.

Still από την ταινία «Και Ελ και Αλ»

Ο Ιλίρ Τσούκο αναφέρει: «Αυτή η ταινία ξεκίνησε ως μια εξερεύνηση της ζωής νέων ανθρώπων που κινούνται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τα παιδιά των Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από το κληρονομημένο τους παρελθόν· αντιπροσωπεύουν μια νέα αφήγηση του ανήκειν και της ταυτότητας. Μέσα από τις φωνές της Ντενίσα, του Δημήτρη, της Στεφανίας και του Ορέστη, επιδιώξαμε να αποκαλύψουμε ιστορίες που υπερβαίνουν τις αρχετυπικές ταμπέλες «Αλβανός» ή «Έλληνας». Αυτοί οι νέοι άνθρωποι έχουν συνυφάνει τις δικές τους εμπειρίες ζωής σε κάτι μοναδικό – τόσο αλβανικό όσο και ελληνικό, αλλά ταυτόχρονα και κάτι εντελώς νέο και ελπιδοφόρο. Σε μια εποχή που οι πόλεμοι ταυτοτήτων διαμορφώνουν το πολιτικό και κοινωνικό τοπίο σε όλη την Ευρώπη και τα Βαλκάνια μέσω της διαίρεσης, το ντοκιμαντέρ αυτό αμφισβητεί την ιδέα ότι οι ταυτότητες πρέπει να συνδέονται με τον ανταγωνισμό (σύγκρουση ή διαίρεση). Αντίθετα, εξυμνεί την ποικιλομορφία που αναδύεται από τον εναγκαλισμό πολλαπλών ταυτοτήτων. Αυτή η ταινία είναι ο φόρος τιμής μας σε μια γενιά που βρίσκεται στο ενδιάμεσο, αρνούμενη να περιοριστεί από τα σύνορα, είτε αυτά είναι γεωγραφικά είτε πολιτισμικά. Είναι ένα ταξίδι ανθεκτικότητας, ελπίδας και σφυρηλάτησης ενός νέου, αχαρτογράφητου ανήκειν.»

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα την ελληνοαλβανική ταυτότητα, με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη, των τεσσάρων βασικών προσώπων που εμφανίζονται στην ταινία και του επιστημονικού συμβούλου της και ενός εκ των σεναριογράφων, Δημήτρη Χριστόπουλου. Τη συζήτηση συντονίζει η σκηνοθέτρια και ποιήτρια Μπρικένα Γκίστο. Η βραδιά θα κλείσει με ένα DJ set από τον Leart Rama [blissblissbliss/RKS], με ήχους που συνδυάζουν αναλογικά όργανα, ηχογραφήσεις πεδίου και ηλεκτρονικές υφές, διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας, μνήμης και μετανάστευσης.

Πρόγραμμα

21:00 | Προβολή της ταινίας «Και ΕΛ και ΑΛ»

21:30 - 22:30 | Συζήτηση για την ελληνοαλβανική ταυτότητα

Δημήτρης Χριστόπουλος, επιστημονικός σύμβουλος, σεναριογράφος

Ιλίρ Τσούκο, σκηνοθέτης

Και τα τέσσερα βασικά πρόσωπα που συμμετέχουν και μιλούν στην ταινία: Ντενίσα Μπαϊρακτάρι, Δημήτρης Καπουράνης, Ορέστης Σκιάου, Στεφανία Κόστα

Tη συζήτηση συντονίζει η Μπρικένα Γκίστο, σκηνοθέτρια, ποιήτρια.

22:30 - 23:30 | Mουσική και ποτό στο Bar 107, στο ισόγειο της Στέγης.

23:00 | DJ set με τον Leart Rama [blissblissbliss/RKS] και reception στο Bar 107, στο ισόγειο της Στέγης.

Still από την ταινία «Και Ελ και Αλ»

Συντελεστές

Εμφανίζονται: Ντενίσα-Λυδία Μπαϊρακτάρι, Δημήτρης Καπουράνης, Στεφανία Κόστα, Ορέστης Σκιάου

Παραγωγή: Onassis Culture

Σκηνοθεσία: Ιλίρ Τσούκο

Σενάριο: Δημήτρης Χριστόπουλος, Γεωργία Σπυροπούλου, Μπιόρνι Λέκα

Επιστημονικός Σύμβουλος: Δημήτρης Χριστόπουλος

Executive Producers: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Πάσκουα Βοργιά

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κάρλος Μουνιόθ

Μοντάζ: Λεάρτ Ράμα

Χρωματική Επεξεργασία: Μαρία Τζωρτζάτου

Ηχοληψία: Μανώλης Μακριδάκης, Φίλιππος Μάνεσης

Μείξη Ήχου: Κώστας Ντόκος

Πρωτότυπη Μουσική: Λεάρτ Ράμα

Υπότιτλοι: Ελεάνα Ζιάκου

Εκτέλεση Παραγωγής: EYE FILM – Βικτώρια Βελλοπούλου, Γιάννης Καραχάλιος

Ευχαριστίες: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Υπουργείο Εσωτερικών Αλβανίας, Αστυνομικό Τμήμα Κακαβιάς και συνοριακές Αρχές, Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αθήνα), Μαρίνα Γαβριηλίδου, Κωνσταντίνα Παυλή, Arben και Sava Bajraktari, Fatbardh και Hydajete Bajraktari, Δημήτρης, Ηλίας, Tunel Terrace Club (Τίρανα), Star Sport Club (Βούλα), Κωνσταντίνα Καϊμάρα

Λίγα λόγια για τον Ιλίρ Τσούκο

Ο Ιλίρ Τσούκο γεννήθηκε στην Αλβανία το 1990 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι οπτικός αφηγητής, με ειδίκευση στις ταινίες ντοκιμαντέρ και στη φωτογραφία, ο οποίος ζει μεταξύ Βερολίνου και Τιράνων. Εργάζεται σε μακροχρόνια πρότζεκτ που περιστρέφονται γύρω από την αντίληψη και τη δημιουργία της ταυτότητας. Τα θέματα που παρακολουθεί κυρίως είναι η μετανάστευση, κοινωνικά ζητήματα και πολιτικά γεγονότα.

Ο Ιλίρ σπούδασε οπτική δημοσιογραφία και φωτογραφία ντοκιμαντέρ στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών του Ανόβερου (Hochschule Hannover). Κατά την περίοδο εκείνη εργάστηκε για τους φωτογράφους του Magnum, Enri Canaj και Chien-Chi Chang. Νωρίτερα, είχε ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του στις Επιστήμες Υγείας στο Πανεπιστήμιο CNAM (Παρίσι/Αθήνα).

Μιλάει και γράφει άπταιστα γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά. Το έργο του Ιλίρ έχει δημοσιευτεί από καταξιωμένα έντυπα: “The New York Times”, “Die Zeit Magazin”, “The Washington Post”, “The Guardian”, “Neue Zürcher Zeitung” (NZZ), ARTE, ZDF, ARD, “Der Spiegel”, “Vogue”, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), “Republik”, “Süddeutsche Zeitung”, Vincent Productions GmbH, “Fluter”, “Vice”, “The Calvert Journal”, Deutschlandfunk, Ö1, «Καθημερινή», “Docu Magazine”, “Are We Europe” (Studio) και άλλα, κυρίως ευρωπαϊκά περιοδικά και εφημερίδες. Ο Ιλίρ συνεργάζεται με διάφορες ΜΚΟ και ιδρύματα, όπως τα Der Greif Organisation for Contemporary Photography, Διεθνής Αμνηστία, Friedrich Ebert Stiftung, Welthungerhilfe, Border Violence Monitoring Network, Heinrich-Böll-Stiftung, ERSTE Foundation και Bundeszentrale für politische Bildung.

Είναι μέλος του Focus Agentur (Αμβούργο), του Futures 2024 (Άμστερνταμ) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Τύπου (Βιέννη).

Κεντρική φωτ.: Still από την ταινία «Και Ελ και Αλ»