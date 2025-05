Σινεμά κάτω απ’ τα αστέρια

«Οι κινηματογραφικές ταινίες χρειάζονται ήχο όσο οι συμφωνίες του Μπετόβεν χρειάζονται στίχο» είχε σημειώσει ο Τσάρλι Τσάπλιν (1889-1977) στο τέλος της εποχής του βωβού κινηματογράφου πριν από τη σταδιακή κυριαρχία του ομιλούντος και της ανάδυσης των κινηματογραφικών μιούζικαλ. Το είδος αυτό (σ.σ. το μιούζικαλ) αναγέννησε –μεταξύ άλλων– σήμερα, η τιμημένη με έξι βραβεία Όσκαρ και επτά Χρυσές Σφαίρες, ταινία, «La La Land» (2016) του Ντάμιεν Σαζέλ. Ενδεδυμένη με κομμάτια όπως «Another Day of Sun», «Someone in the Crowd», «City of Stars» και «A Lovely Night», η ταινία «χαρίζει» στο κοινό μία εύθυμη διάθεση παρά το όποιο τέλος της, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μουσικής η οποία μιλά στην πανανθρώπινη γλώσσα των συναισθημάτων.

Κινηματογραφόφιλο και μη κοινό, μουσικόφιλο και μη, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία κάτω από τα αστέρια, στο πλαίσιο της σειράς υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών «Park your Cinema», στο Πάρκο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – ένας θεσμός που φέτος κλείνει 10 έτη «ζωής».

Επιλεγμένη από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η φετινή θεματική προβολών φέρει τον τίτλο «It’s Complicated» και επικεντρώνεται σε ταινίες που άπτονται της συναισθηματικής πολυπλοκότητας των ανθρώπινων σχέσεων με οξυδέρκεια, ελαφρότητα και χιούμορ. Προβάλλονται κάθε Παρασκευή εκκινώντας από την τελευταία του Μαΐου και έως την τελευταία του Ιουνίου –διάστημα για το οποίο έχει μέχρι στιγμής ανακοινωθεί το πρόγραμμα– φέρουν τους τίτλους «La La Land» (2016), «Lady Bird» (2017) της Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» (1989) του Ρομπ Ρέινερ και «Ο Ψαλιδοχέρης» (1990) του Τιμ Μπάρτον.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Όταν ο Χάλι συνάντησε τη Σάλι». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το «La la Land» ξετυλίγει τη γνωριμία της Μία και του Σεμπάστιαν με καθέναν να εμπνέει τον άλλο να κυνηγήσει τα όνειρά του παρά τις απογοητεύσεις στο σύγχρονο Λος Άντζελες (στις 30/05, 21:00). Το «Lady Bird» ακολουθεί την τελειόφοιτη στο Καθολικό Λύκειο του Σακραμέντο, Κριστίν ΜακΦέρσον, στο πρώτο της ειδύλλιο, στη συμμετοχή της στη σχολική παράσταση και στις προσπάθειές της να μπει στο κολέγιο (στις 13/06, 21:00). Στην τρυφερή, ρομαντική κομεντί «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» σε ένα ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, ερωτεύθηκαν και απογοητεύθηκαν ώσπου συναντήθηκαν ξανά (στις 20/06, 21:00).

Όσο για το αγαπημένο και γλυκόπικρο παραμύθι του Τιμ Μπάρτον, διερευνά έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η αποδοχή και η ανθρώπινη ελευθερία μέσα από το πρόσωπο του Έντουαρτ, ενός ατελούς δημιουργήματος που έχει λεπίδες αντί για χέρια και προσπαθεί να ενταχθεί στη ζωή μιας μικρής επαρχιακής πόλης (στις 29/06, 21:00).

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ο Ψαλιδοχέρης». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αν μη τι άλλο, ταινίες που έχουν κάτι «να πουν», επιλεγμένες ένα φεστιβάλ που τιμά τον κινηματογράφο με όλες του τις δυνάμεις και σε κάθε ευκαιρία, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Park Your Cinema Kids

Από την ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι μικροί μας φίλοι για τους οποίους έχει μεριμνήσει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF), επιλέγοντας, για φέτος, ταινίες που έχουν ως κεντρικό θέμα τους απρόσμενους ήρωες. Πρόκειται για θεματική εμπνευσμένη από το πνεύμα του «Wicked» –μια ιστορία που επαναπροσδιορίζει τους «κακούς» και αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ταυτότητας.

Οι πρωταγωνιστές των ταινιών ανατρέπουν τις προσδοκίες, οι αφηγήσεις αποδομούν τις προκαταλήψεις· κυριαρχούν η ενσυναίσθηση και το θάρρος να δει καθένας πώς πραγματικά είναι, προσκαλώντας τους μικρούς θεατές να κοιτάξουν πέρα από την επιφάνεια. Πρόκειται για τις ταινίες «Wicked» (2024) του Τζον Μ. Τσι (στις 31/05, 21:00, στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους), «Minions 2: Η άνοδος του Γκρου» (2022) των Κάιλ Μπάλντα, Μπραντ Έιμπλεσον και Τζόναθαν ντελ Βαλ (στις 14/06, 21:00, μεταγλωττισμένη στα ελληνικά), «Ξενοδοχείο για τέρατα» (2012) του Γκέντι Ταρτακόφσκι (στις 21/06, 21:00, μεταγλωττισμένη στα ελληνικά) και «Απλώς Υπέροχη» (2022) του Ράσμους Σίβερτσεν (στις 28/06, 21:00, μεταγλωττισμένη στα ελληνικά).

Park your Cinema Kids στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Φωτ.: Πελαγία Καρανικόλα, πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι θεατές μπορούν να έχουν μαζί τους κάποιο πανί ή κουβερτούλα, για να καθίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για το καλοκαιρινό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN, καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από την ταινία «La la Land». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης