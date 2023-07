Σε αδράνεια το Χόλιγουντ - Σε καταγγελία προχώρησαν οι απεργοί ηθοποιοί και σεναριογράφοι

Σε αδράνεια εξακολουθούν να βρίσκονται τα στούντιο του Χόλιγουντ μετά την απεργία ηθοποιών, από τις 13 Ιουλίου – την πρώτη απεργία των ηθοποιών από το 1980 – που ήρθε να ενωθεί με εκείνη των σεναριογράφων (από τον Μάιο), ενώ η επίτευξη κάποιας συμφωνίας ανάμεσα σε αυτούς και τα κινηματογραφικά στούντιο κατά πως φαίνεται απέχει πολύ.

Εκείνο που προσδιορίζει τα στούντιο του Χόλιγουντ δείχνει να είναι η αμφιβολία, δεδομένου ότι έχουν σταματήσει οι παραγωγές. Ενώ, η συνέχεια της απεργίας σεναριογράφων και ηθοποιών καθορίζει και το μέλλον μίας από τις πιο ισχυρές και κερδοφόρες βιομηχανίες των ΗΠΑ. Τι μέλλει γενέσθαι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία;

Το κόστος δεν θα είναι μόνο οικονομικό, ενδεχομένως να σημάνει την υποβάθμιση των συγκεκριμένων κινηματογραφικών στούντιο και την κατιούσα πορεία τους. Ενώ, δείχνουν να αδιαφορούν για εκείνους χάρη στους οποίους γεννιούνται ιστορίες και γυρίζονται ταινίες.

Πηγή φωτ.: AP / Chris Pizzello

Ειδικότερα, οι διαπραγματευτές του συνδικάτου δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τα στούντιο για μια νέα τριετή σύμβαση με υψηλότερα επιδόματα και όρια στη χρήση των εικόνων τους από την Τεχνητή Νοημοσύνη· «η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απειλή για τα δημιουργικά επαγγέλματα» προειδοποίησε το Σωματείο Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA), η επικεφαλής του οποίου, Φραν Ντρέσερ, η γνωστή σε όλους μας «Νταντά» που προέβη σε μια φορτισμένη ομιλία υπογραμμίζοντας τη θυματοποίηση που έχουν υποστεί.

«Έχουμε θυματοποιηθεί από μία αδηφάγα οντότητα. Είμαι σοκαρισμένη από τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε» - και ασκώντας ένα δριμύ κατηγορώ απέναντι στα κινηματογραφικά στούντιο για τη «δικαιολογία» τους περί ελλείψει χρημάτων, καθότι «χάνουν χρήματα δεξιά και αριστερά, πληρώνοντας εκατομμύρια δολάρια στους CEOs τους. Είναι απεχθές, θα έπρεπε να ντρέπονται. Βρίσκονται στην λάθος πλευρά της ιστορίας».

Δύο στρατόπεδα

Σε δύο στρατόπεδα βρίσκεται το Χόλιγουντ, αν κρίνουμε από δύο νέα δημοσιεύματα του Reuters. Τα μεν στούντιο του Χόλιγουντ ισχυρίζονται ότι προσέφεραν στους ηθοποιούς κέρδη ύψους περισσότερων από 1 δισ. δολαρίων προτού το συνδικάτο SAG-AFTRA κηρύξει απεργία, όπως δήλωσε η Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), η οποία διαπραγματεύεται για λογαριασμό των Netflix Inc NFLX.O, Walt Disney Co DIS.N, Warner Bros Discovery WBD.O.

Οι δε απεργοί σεναριογράφοι και ηθοποιοί κατηγορούν την NBC Universal ότι μπλόκαρε την περιοχή της πικετοφορίας.

Σύμφωνα με την AMPTP, η SAG-AFTRA «συνεχίζει να διαστρεβλώνει τις διαπραγματεύσεις [...] Η συμφωνία από την οποία αποχώρησε η SAG-AFTRA στις 12 Ιουλίου αξίζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αυξήσεις μισθών, εισφορές για συντάξεις και υγεία και αυξήσεις υπολοίπων και περιλαμβάνει για πρώτη φορά στο είδος της προστασία κατά την τριετή διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένης ρητά της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η AMPTP σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, η SAG-AFTRA, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 160.000 ηθοποιούς, κασκαντέρ και άλλους, εξέδωσε λεπτομερή κατάλογο με τις προτάσεις της και τις απαντήσεις των στούντιο, όπως είπε, υπό τον τίτλο «Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση του επαγγέλματός μας».

Μεταξύ αυτών, η SAG-AFTRA δήλωσε ότι ζήτησε γενική αύξηση των μισθών κατά 11% κατά το πρώτο έτος της σύμβασης, ώστε να αντισταθμιστεί ο πληθωρισμός. Το συνδικάτο είπε ότι τα στούντιο αντέτειναν με μια προσφορά 5%. «Προχωρήσαμε σε ορισμένα πράγματα, αλλά από την πρώτη μέρα δεν ήθελαν να εμπλακούν ουσιαστικά στα πιο κρίσιμα ζητήματα», δήλωσε η SAG-AFTRA.

Καταγγελία απεργών σεναριογράφων και ηθοποιών

Επίσημη μορφή πήραν οι αιτιάσεις απεργών σεναριογράφων και ηθοποιών· το απεργό συνδικάτο των συγγραφέων του Χόλιγουντ Writers Guild of America (WGA) και το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA κατέθεσαν την Τρίτη καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων (NLRB) κατά της CMCSA, κατηγορώντας την ότι μπλοκάρει μια περιοχή πικετοφορίας.

Πηγή φωτ.: AP / Chris Pizzello

Σύμφωνα με το Reuters, τα συνδικάτα δήλωσαν ότι η NBC Universal παραβίασε την ελευθερία της να κάνει πικετοφορία και έθεσε σε κίνδυνο τα μέλη της, εμποδίζοντας ένα δημόσιο πεζοδρόμιο δίπλα από το οικόπεδο στούντιο της εταιρείας στην Καλιφόρνια με ένα εν εξελίξει κατασκευαστικό έργο.

«Η NBC Universal ανάγκασε τους διαδηλωτές να περιπολούν σε πολυσύχναστους δρόμους με σημαντική κυκλοφορία αυτοκινήτων, όπου δύο διαδηλωτές έχουν ήδη χτυπηθεί από αυτοκίνητο», αναφέρει στην καταγγελία της η WGA.

Παραγωγές που έχουν διακοπεί

Ταινίες όπως ο «Μονομάχος 2» του Ρίντλεϊ Σκοτ, η «Επικίνδυνη αποστολή 8» του Κρίστοφερ Μακ Κουόρι και το «Deadpool 3» είναι ορισμένες από αυτές που διέκοψαν τα σταμάτησαν τα γυρίσματά τους μετά την κήρυξη της απεργίας των ηθοποιών, αναφέρει το The Hollywood Reporter.

Πηγή κεντρικής φωτ.: AP / Chris Pizzello