Το Reuters αποθεώνει το Μετρό στον Πειραιά και το ψηφιδωτό στον νέο σταθμό

Σε υπόγειο θολωτό πέρασμα, πλήθος κόσμου μελετά εκθέματα πίσω από βιτρίνες. Άλλοι κοιτάζουν κάτω από τα πόδια τους και το γυάλινο δάπεδο ψηφιδωτό από σπίτι του 4ου αιώνα π.Χ., το οποίο περιβάλλεται από κεραμικά και άλλα οικιακά αντικείμενα.

A Greek subway station has turned into a museum of ancient artifacts, which were discovered during the construction of a new subway line that links Piraeus, the seaport that serves Athens, with its airport