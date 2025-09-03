Πολύαιγος: Το ΚΑΣ κήρυξε αρχαιολογικό χώρο ολόκληρο το νησί

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) αποφάσισε την κήρυξη ολόκληρης της νήσου Πολυαίγου ως αρχαιολογικού χώρου, σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να διαφυλάξει την ανεκτίμητη φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά.

Το ζήτημα της προστασίας της Πολυαίγου, για το οποίο η «Καθημερινή» είχε παρουσιάσει αναλυτικό ρεπορτάζ, εξετάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΑΣ, με σκοπό να μπει οριστικό τέλος σε οποιοδήποτε σχέδιο δόμησης, καθώς το νησί έχει ήδη αναγνωριστεί ως τοπίο ιδιαίτερης φυσικής αξίας.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβανόταν η εξέταση και απόφαση για: α) την κήρυξη και οριοθέτηση της Πολυαίγου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, ως χερσαίου αρχαιολογικού χώρου, και β) την κήρυξη της θαλάσσιας ζώνης στον όρμο Συκιά, στη νοτιοανατολική ακτή του νησιού, ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου.

Το θέμα έφερε στην επικαιρότητα η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), η οποία κατήγγειλε ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επιχειρείται να προωθηθεί κάποια μορφή οικοδομικής δραστηριότητας στην Πολύαιγο.

Προκειμένου να προλάβει εξελίξεις, η οργάνωση ζήτησε από την πολιτεία να μην εγκρίνει καμία νέα οικοδομική άδεια, υπενθυμίζοντας ότι το ακατοίκητο νησί υπάγεται ήδη σε αυστηρό πολεοδομικό και περιβαλλοντικό καθεστώς.

«Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι ετοιμάζονται σχέδια οικοδόμησης στο νησί. Καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη αυτή την εξέλιξη. Η Πολύαιγος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως “οικόπεδο προς εκμετάλλευση”. Είναι ένας μοναδικός φυσικός και πολιτιστικός θησαυρός που ανήκει σε όλους τους Ελληνες και σε όλη την Ευρώπη. Η οποιαδήποτε παρέμβαση δόμησης για τουριστικούς σκοπούς θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και θα ακυρώσει δεκαετίες προσπαθειών προστασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά η ΕΛΛΕΤ στην ανακοίνωσή της.