Πολιτιστική ατζέντα εβδομάδας: Φεστιβάλ Τεχνών Rolex, συναυλίες τζαζ και μουσικής δωματίου

Διαλέξεις για το θέατρο, εκθέσεις για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη και την προσφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανά τον κόσμο, μουσική δωματίου και ρζαζ μουσική καθώς και προβολές ισπανικών ταινιών μικρού μήκους –μεταξύ άλλων– στον χάρτη της πολιτιστικής ατζέντας της εβδομάδας, έως το επόμενο Σάββατο, 27 Μαΐου.

Διαλέξεις

Τιμητική εκδήλωση για το Μουσείο Καποδίστρια και δύο διαλέξεις στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Τεχνών Rolex: Γιορτάζοντας 20 χρόνια mentoring» (22-28/5) ξεχωρίσαμε στην προκειμένη ενότητα.

Η εκδήλωση για το Μουσείο Καποδίστρια και το έργο του πραγματοποιείται (23/5, 19:30) στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1), επ ευκαιρία εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18/5).

Θα μιλήσουν οι Γιώργης Μαγγίνης, Επιστημονικός Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη, Θανάσης Μακρής, Πρόεδρος ΔΣ. του Μουσείου Καποδίστρια- Κέντρου Καποδιστριακών Μελετών και Πρόεδρος Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας, Ντάρια Κοσκόρου, Διευθύντρια-επιμελήτρια του Μουσείου Καποδίστρια και Ελένη Σταμπόγλη, Πρόεδρος Συλλόγου «Φίλοι του Μουσείου Καποδίστρια».

Λήψη από το Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, στην Κουκουρίτσα Κερκύρας. Πηγή φωτ.: Μουσείο Μπενάκη / .benaki.org

Αναφορικά με το Φεστιβάλ Τεχνών Rolex –μεταξύ άλλων– η σκηνοθέτις και μέντορας δραματικής τέχνης της Rolex, Φιλίντα Λόιντ, θα μιλήσει (24/5, 20:00) στον Χώρο Ε επί της Πειραιώς 260 (είσοδος από οδό Σπύρου Πολυκράτη), για το έργο της «Η σαιξπηρική τριλογία του Donmar» (Donmar Shakespeare Trilogy). Το έργο διαδραματίζεται σε φυλακές και εστιάζει στην αναπαράσταση των γυναικών και της διαφορετικότητας.

Θα προλογίσει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex, Κατερίνα Ευαγγελάτου, τον συντονισμό της ανοιχτής συζήτησης θα έχει η δημοσιογράφος Στέλλα Χαραμή.

Μία ακόμη διάλεξη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex, θα δοθεί (25/5, 19:00) στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου (Κτίριο Τσίλλερ), από τον διεθνώς καταξιωμένος Καναδό δημιουργό του θεάτρου και μέντορα της Rolex, Ρομπέρ Λεπάζ.

Θέμα της διάλεξης «Το έργο και η μέθοδος του Robert Lepage», ο ίδιος ο Λεπάζ ενσωματώνει στις δημιουργίες του τις νέες τεχνολογιες, φτιάχνοντας ένα θέατρο ποιητικό, ηλεκτροφόρο, συγκινητικό, όπου όλα τα μέσα υπηρετούν μοναδικά την ανάγκη μας να ακούμε ιστορίες.

Ο Ρομπέρ Λεπάζ. Πηγή φωτ.: Εθνικό Θέατρο

Συντονίζει η Κάτια Αρφαρά, επίκουρη καθηγήτρια Θεάτρου και Επιτελεστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ν.Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι και επιμελήτρια.

Θέατρο

Ολοκληρώνονται στις 28 Μαΐου παραστάσεις που είχαν παραταθεί μετά την Κυριακή των Βαΐων, όπως το κοινωνικό έργο του Γιωργή Τσουρή «Μακριά από παιδιά», μέσα από το οποίο φέρνει για μία ακόμη φορά αντιμέτωπο τον καθημερινό άνθρωπο με τα όρια της ύπαρξής του αλλά και με το να βρει τρόπους να συνυπάρξει με τους υπολοίπους με ειλικρίνεια και φροντίδα (βλ. σχετικά: Μακριά από παιδιά). Στο θέατρο «Ιλίσια – Βολανάκης» (Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια, 210 7223010).

Μία ακόμη πρόταση αφορά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τρίτο και τελευταίο έργο του καλλιτεχνικού εγχειρήματος Freequencies / Ελεύθερες συχνότητες στο πλαίσιο του Open Plan 2023, που αναφέρεται στο αγαθό της ελευθερίας.

Ο λόγος για το μουσικοθεατρικό έργο «Με μια κάποια ελευθερία» του Θοδωρή Αμπαζή: τέσσερις περφόρμερ και ένας συνθέτης-σκηνοθέτης ερευνούν τα όρια της ατομικής ελευθερίας σε ένα στενά καθορισμένο πλαίσιο.

Ο συνθέτης-σκηνοθέτης συμμετέχει στον αυτοσχεδιασμό και κατευθύνει το ensemble σε διαφορετικό σε κάθε συνάντηση μουσικοθεατρικό μονοπάτι. Η σύγχρονη με τον ήχο βιντεοσκόπηση των συναντήσεων θα προσφέρει έναν μουσικό και οπτικό πλούτο, ο οποίος εντέλει θα ανασυντεθεί σε ένα μουσικό βίντεο.

Ερμηνεύουν οι Άννα Παγκάλου, Γιάννης Αναστασάκης, Θοδωρής Βαζάκας και Θάνος Πολυμενέας.

Το έργο είναι διαθέσιμο από τις 18 Μαΐου στα aefestival.gr & youtube, όπου επίσης διατίθενται προς παρακολούθηση τα υπόλοιπα τρία έργα, όπως αναφέρουμε στο σημείωμά μας Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τέσσερις παραστάσεις που μπορείτε να δείτε διαδικτυακά.

Συναυλίες

Μουσική δωματίου και τζαζ μουσική περιλαμβάνει το συναυλιακό πρόγραμμα στις ημέρες που ακολουθούν.

Στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8) συνεχίζεται (20/5, 20:30) ο κύκλος μουσικής δωματίου «Time Offline», με το Trio Zimbalist (Josef Špaček: βιολί, Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν: βιολοντσέλο, George Xiaoyuan Fu: πιάνο), το οποίο ερμηνεύει συνθέσεις των Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Αντονίν Ντβόρζακ. Εισιτήρια: 2107234567 και εδώ.

Το Trio Zimbalist. Φωτ.: Visual Narrative, Viktor Jelinek

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (210 7282333), ο κύκλος «Έλληνες σολίστ» ρίχνει αυλαία (24/5, 20:30) με το ρεσιτάλ της υψιφώνου Μίνας Πολυχρόνου, της μεσοφώνου Αγγελικής Καθαρίου και του πιανίστα Διονύση Μαλλούχου, «Αν είχαν οι στίχοι μου φτερά…».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα από ένα ευρύ φάσμα εποχών, περιοχών, συνθετών, ποιητών και στυλ από τον 16ο έως τον 21ο αιώνα, των δημιουργών Τζούλιο Κατσίνι, Τζορτζ Κραμπ, Κλωντ Ντεμπυσσύ, Γκαετάνο Ντονιτσέττι, Μανουέλ ντε Φάγια, Ενρίκε Γρανάδος, Ρεϋνάλντο Αν, Φερνάντο Ομπραδόρς, Φρανσίς Πουλένκ, Χένρυ Πέρσελ, Τζοακίνο Ροσσίνι, Πάολο Τόστι, Κουρτ Βάιλ, Ελένης Αναγνωστοπούλου, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Σπύρου Μάζη, Θάνου Μικρούτσικου, Χρίστου Παπαγεωργίου, Γιάννη Α. Παπαϊωάννου, Σπύρου Σαμάρα, Νέστορα Τέηλορ και Φίλιππου Τσαλαχούρη.

Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Οι λάτρεις της τζαζ δεν έχουν παρά να παρακολουθήσουν τις συναυλίες που θα δοθούν στο πλαίσιο του 22o Athens Jazz, μεταξύ 22 και 28 Μαΐου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Επί σκηνής, 21 καλλιτέχνες και σχήματα από όλο τον κόσμο και όλο το φάσμα της τζαζ.

Η επετειακή συναυλία για τα επτά χρόνια συνεργασίας του Ωδείου Φίλιππος Νάκας και του Hellenic American College, θα δοθεί (26/5, 20:00) στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22).

Τη συναυλία θα δώσουν σπουδαστές και απόφοιτοι του Ωδείου και του κοινού ακαδημαϊκού προγράμματος Bachelor of Music του Ωδείου και του Hellenic American College, και θα ερμηνεύσουν έργα κλασικού ρεπερτορίου διαφορετικών εποχών, κατανυκτικά κομμάτια gospel, spirituals, σύγχρονο ρεπερτόριο και jazz standards, αναδεικνύοντας την αξία της ομαδικής προσπάθειας.

Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες στο 210 3680950.

Εκθέσεις

Εικονική έκθεση «Το δέρμα των ονείρων: Έργα από την Συλλογή Σωτήρη Φέλιου» και έκθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για την προσφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην πρόοδο της υγειονομικής φροντίδας, στις διαρκείς εξελίξεις και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που κατά καιρούς αναδύονται μεταξύ άλλων εκθέσεων που πραγματοποιούνται στην Αθήνα.

Η εικονική έκθεση αποτελείται από περισσότερα από 45 ζωγραφικά έργα της συλλογής του Φέλιου, φιλοτεχνημένα από 34 Έλληνες καλλιτέχνες, που εξερευνούν ένα βαθύ και οικουμενικό κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας: τα όνειρα.

«Η περιήγηση στην έκθεση και η μοναδική θέαση με το έργο – και το όνειρο – γίνεται εικονική μέσα από την ανάπτυξη της 3D απεικόνισης που παρέχει ο γίγαντας της Google. Από τον καναπέ του σπιτιού μέσα από την οθόνη του κινητού ή από το γραφείο μπροστά στον υπολογιστή, ο θεατής μπορεί να «αποδράσει» έξω από αυτό που ορίζουμε ως «πραγματικότητα», σε αυτό που η τέχνη σαρκώνει με το χρώμα», αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα, ο ιστορικός τέχνης, Γιώργος Μυλωνάς, στο σημείωμά του Το εικονικό μουσείο του Σωτήρη Φέλιου στην πλατφόρμα της Google.

Έργο του Αλέκου Λεβίδη από την «Το δέρμα των ονείρων: Έργα από την Συλλογή Σωτήρη Φέλιου»

Σχετικά με τη φωτογραφική έκθεση για τον ΠΟΥ, με τίτλο «Εστιάζοντας στην Υγεία - 75 χρόνια προόδου και προκλήσεων», είναι εμπνευσμένη και αφιερωμένη στην επέτειο των 75 χρόνων λειτουργίας του, και προσδοκά να παρουσιάσει τον Διεθνή Οργανισμό μέσα από εικόνες ενός οικείου και προσιτού κόσμου, μέλη του οποίου είμαστε όλοι.

Παρουσιάζονται περισσότερες από 80 φωτογραφίες που καλύπτουν την πορεία και δράση του ΠΟΥ: από τη Θεσσαλία της δεκαετίας του 1950, την πανδημία της COVID-19, τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τον πρόσφατο σεισμό που συντάραξε την Τουρκία και τη Συρία μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, μεταξύ άλλων.

Ηνωμένο Βασίλειο, 6 Μαΐου 2022: Δύο γυναίκες στέκονται μπροστά από το Εθνικό Μνημείο COVID στο Λονδίνο, κοιτάζοντας τις καρδιές που έχουν ζωγραφιστεί στη μνήμη όσων πέθαναν από την COVID-19. Πάνω από 150.000 χειροποίητες καρδιές αποτελούν τραγική μαρτυρία για τις ζωές που χάθηκαν από αυτόν τον ιό.

Πραγματοποιείται (έως 30/6) από το Athens Photo World, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Γραφείο Ποιότητας Φροντίδας του ΠΟΥ Ευρώπης στην Αθήνα, στο Αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Συγγρού 364).

Κινηματογράφος

Προβολές ταινιών μικρού μήκους στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στο πλαίσιο των προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων του 7ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας – FeCHA και την προβολή του ντοκιμαντέρ «Η μάχη της πλατείας» στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, προτείνουμε στην προκειμένη ενότητα.

Στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22), οι προβολές θα γίνουν στις 22 και 23 Μαΐου (18:30 & 20:00) και αφορούν ταινίες μικρού μήκους από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, αναλυτικά το πρόγραμμα, εδώ.

Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «This is Athens Festival» του Δήμου Αθηναίων, θα προβληθεί (25/5, 20:30), το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Μελέτη Μοίρα «Η Μάχη της Πλατείας/Behind the Sketches» (2021, 50'), το οποίο ακολουθεί τη διαδρομή της έρευνας και δημιουργίας, τον χρόνο και τον τρόπο στησίματος του graphic novel «21: Η Μάχη της Πλατείας», του Soloúp (Αντώνης Νικολόπουλος).

Η κάμερα του Μοίρα επικεντρώνεται σε έρευνα, αρχεία, storyboard, χαρτιά, μολύβια, μελάνια αλλά και συζητήσεις του δημιουργού του graphic novel, Soloúp, με την ερευνητική ομάδα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, για τα «πώς» και τα «γιατί» της Ιστορίας, με έμφαση στο 1821.

Της προβολής θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Μελέτη Μοίρα και τον Soloúp. To έργο υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με τη συμβολή του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Είσοδος ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κεντρική φωτογραφία: Το Trio Zimbalist. Φωτ.: Visual Narrative, Viktor Jelinek