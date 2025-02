Πίσω από τον Πικάσο

H ματιά δεν χορταίνει να ταξιδεύει σε κάθε σπιθαμή του πίνακα, να επιθυμεί να ανιχνεύσει την κίνηση της πινελιάς του καλλιτέχνη, την ευαισθησία που βρίσκεται στο έπακρο και συνάδει με την τρωτότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Κι έτσι, τρόπον τινά, επιτυγχάνεται μία συνειδητοποίηση, μία κατανόηση των έσω καθώς το έργο αποτελεί επίσης έναν καθρέφτη για το κοινό το οποίο στέκεται και το παρατηρεί.

Δημιουργείται – συν τις άλλοις – ένα επικοινωνιακό τρίγωνο ανάμεσα στον δημιουργό (πομπός), το έργο (μέσο) και το κοινό (δέκτης): ο καλλιτέχνης δημιουργεί μέσα από μία εσωτερική διεργασία και ενίοτε το κοινό «διαβάζει» στο έργο κάτι που ενδεχομένως να μην είχε στα υπόψη του ο καλλιτέχνης τη στιγμή που φιλοτεχνούσε. Τοιουτοτρόπως, το κοινό μπαίνει σε μία διαδικασία ψυχογράφησής του.

Η ματιά γίνεται περισσότερο εξονυχιστική σαν μαθαίνει ότι πίσω από το ζωγραφικό θέμα του πίνακα υπήρχε ένα άλλο – αυτομάτως προστίθεται διάρκεια «ζωής» στον πίνακα. Για τον καλλιτέχνη και την περίοδο που αναφερόμαστε, η επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία καμβάδων οφείλετο σε οικονομικούς περιορισμούς. Σαφώς, αυτό δεν υποδαυλίζει την ανακάλυψη ότι πίσω από τη φιγούρα Ισπανού γλύπτη στο «Πορτραίτο του Mateu Fernández de Soto», ο Πάμπλο Πικάσο είχε φιλοτεχνήσει το πορτραίτο μίας γυναίκας με σινιόν χτένισμα.

An undiscovered painting by Pablo Picasso of a mysterious woman, hidden for more than a century beneath one of the very first paintings from the artist’s famous Blue Period, has been revealed by conservators at The Courtauld 🎨



