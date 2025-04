Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο θρυλικός ηθοποιός Βαλ Κίλμερ (pics&vids)

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών στο Λος Άντζελες ο θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Βαλ Κίλμερ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, στην πολυετή καριέρα του είχε υποδυθεί τον Μπάτμαν και τον Τζιμ Μόρισον.

AP Photo/Chris Pizzello (April 3, 1997)

Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του, Μερσέντες Κίλμερ, η οποία ανέφερε ότι πέθανε από πνευμονία.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2014 ο Βαλ Κίλμερ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον φάρυγγα αλλά είχε καταφέρει να αναρρώσει.

Ο Βαλ Κίλμερ έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο στην ταινία Top Secret του 1984 όπου υποδύθηκε έναν Αμερικανό τραγουδιστή στο Βερολίνο, ο οποίος εμπλέκεται άθελά του σε ένα ανατολικογερμανικό σχέδιο για την επανένωση της χώρας.

