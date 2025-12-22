Πέθανε ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας της ροκ και μπλουζ μουσικής, Κρις Ρέα

Σε ηλικία 74 ετών «έφυγε» σήμερα Δευτέρα, από τη ζωή, ο Βρετανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας Κρις Ρέα. «Με απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας του Κρις Ρέα, στην οποία επισημαίνεται πως ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή «σε νοσοκομείο, ύστερα από σύντομη ασθένεια».

Γεννημένος το 1951 στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας, με πατέρα Ιταλό και μητέρα Ιρλανδή, ο Κρις Ρέα ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1970. Το πρώτο του άλμπουμ «Whatever Happened to Benny Santini?» τον έκανε γνωστό στη Βρετανία αλλά και στις ΗΠΑ, όπου το τραγούδι «Fool (If You Think It’s Over)» του χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Συνδυάζοντας μπλουζ και ροκ μουσική με την αισθαντική φωνή του, ο Κρις Ρία δημιούργησε αρκετές επιτυχίες, όπως «The Road to Hell», «Josephine» και το «Driving Home for Christmas» που κυκλοφόρησε το 1986 και θεωρείται ένα από τα κλασικότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στη Βρετανία και όχι μόνο.

Αστέρας της βρετανικής ποπ-ροκ σκηνής, ηχογράφησε περισσότερα από 20 άλμπουμ κατά τη διάρκεια της 40χρονης καριέρας του, δύο εκ των οποίων – τα «The Road to Hell» (1989) και «Auberge» (1991) – έγιναν Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Λάτρης των αγώνων αυτοκινήτου, διατηρούσε χαμηλό προφίλ και είχε δηλώσει πως δεν τον ενδιέφεραν τα φώτα της showbiz. «Αν ήταν στο χέρι μου, θα προτιμούσα να μείνω μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παίζοντας κιθάρα και γράφοντας (τραγούδια) για άλλους», είχε πει το 1990.

Το 2001 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφού διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, ενώ το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Κρις Ρέα ήταν παντρεμένος με την Τζοάν Λέσλι, εκλεκτή της καρδιάς του από τα εφηβικά του χρόνια, με την οποία απέκτησε δυο κόρες.