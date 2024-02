Πέθανε ο τραγουδιστής της κάντρι, Τόμπι Κιθ

Τραγουδιστής της κάντρι, ο Τόμπι Κιθ, που είχε γράψει –μεταξύ άλλων– το «Should’ve Been a Cowboy», το πιο δημοφιλές τραγούδι του είδους της δεκαετίας του ’90, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 62 ετών, ηττημένος από τον καρκίνο στο στομάχι. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Τόμπι Κιθ καθώς και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τόμπι Κιθ πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους χάρη σε επιτυχίες όπως οι «Should've Been a Cowboy», «Made in America» και «Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)».

Πριν ξεκινήσει την επιτυχημένη μουσική του καριέρα τη δεκαετία του '90, ο γεννημένος στην πόλη Κλίντον της Οκλαχόμα Τομπ Κιθ εργάστηκε σε πετρελαιοπηγές και στη συνέχεια έγινε ημι-επαγγελματίας παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τη New York Post.

Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ το 1993 και έγινε γνωστός για τις επιτυχίες του «Red Solo Cup» και «I Wanna Talk About Me».

Ασχολήθηκε επίσης με την υποκριτική, εμφανιζόμενος στο μιούζικαλ του 2005 «Broken Bridges» σε σκηνοθεσία Στίβεν Γκόλντμαν. Το 2008, έγραψε και πρωταγωνίστησε στο «Beer for My Horses», βασισμένο στο ομότιτλο επιτυχημένο τραγούδι του.

Τα επιχειρηματικά του εγχειρήματα περιελάμβαναν το εστιατόριο Toby Keith's I Love This Bar & Grill, το οποίο άνοιξε αρχικά στην Οκλαχόμα Σίτι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερες από δώδεκα περιοχές στις ΗΠΑ και τη σειρά ενδυμάτων, TK Steelman. Βοήθησε επίσης στην ίδρυση της Big Machine Records το 2005 μαζί με το πρώην εκτελεστικό στέλεχος της DreamWorks, Σκοτ Μπορκέτα, η οποία συνέχισε να εκτοξεύει την καριέρα των σταρ της κάντρι, συμπεριλαμβανομένης της Τέιλορ Σουίφτ.

Ο Τομπ Κιθ εμφανίστηκε στην απονομή των People's Choice Country Awards 2023 τον Σεπτέμβριο, όπου έλαβε το Βραβείο Ινδάλματος της Κάντρι (Country Icon Award).

Πηγή: AP Photo/George Walker IV, File

Το 2006, ο τραγουδιστής δημιούργησε ένα ίδρυμα για να βοηθήσει τα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.