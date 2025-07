Πέθανε ο ηθοποιός των ταινιών Star Wars, Κένεθ Κόλεϊ

Σε ηλικία 87 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός Κένεθ Κόλεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε στις ταινίες «Star Wars: The Empire Strikes Back» και «Monty Python’s Life of Brian». Ο ατζέντης του Κόλεϊ, Τζούλιαν Όουεν, δήλωσε ότι ο ηθοποιός προσβλήθηκε από κορονοϊό αφού εισήχθη στο νοσοκομείο για τραυματισμό στο χέρι. Έπειτα αρρώστησε με πνευμονία και «απεβίωσε με φίλους στο πλευρό του» τη Δευτέρα.

Kenneth Colley, who played Admiral Piett in The Empire Strikes Back and Return of the Jedi, has passed away at the age of 87 due to complications from COVID and pneumonia. May the Force be with you, always. pic.twitter.com/3aVIFBLXf9 — Star Wars Holocron (@sw_holocron) July 3, 2025

With Kenneth Colley sadly passing away at the age of 87, take a look back at all of his scenes as Admiral Piett here: https://t.co/JimFwATU6d pic.twitter.com/24rugyFVX0 — Star Wars Holocron (@sw_holocron) July 3, 2025

«Με μεγάλη μου θλίψη ανακοινώνω ότι ο Κένεθ Κόλεϊ, απεβίωσε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου περίπου στις 5:30 μ.μ. σε νοσοκομείο στο Άσφορντ του Κεντ» αναφέρει ο Όουεν σε ανακοίνωσή του. «Ο Κεν Κόλεϊ ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς χαρακτήρων με μια καριέρα που εκτείνεται σε 60 χρόνια. Ο Κεν εργαζόταν συνεχώς στη σκηνή, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση παίζοντας μια τεράστια γκάμα χαρακτήρων, από τον Ιησού στο "Monty Python’s Life of Brian" μέχρι κακούς και εκκεντρικούς χαρακτήρες στις ταινίες του Κεν Ράσελ και τον δούκα της Βιέννης στο «Measure for Measure» του Σαίξπηρ για το BBC».

RIP Kenneth Colley.



Yes he was in Star Wars, but better than that, he was JESUS in Life of Brian. pic.twitter.com/e1wo4LEZzY — King Stephen I 👑 (@IcarFaem) July 3, 2025

Ο ηθοποιός που συμμετείχε σε σειρές και ταινίες από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, εμφανίστηκε στις επιτυχημένες ταινίες του έπους «Star Wars», «The Empire Strikes Back» και «Return of the Jedi». Ο Κόλεϊ υποδύθηκε τον ναύαρχο Πίετ, φιλόδοξο υψηλόβαθμο μέλος της Αυτοκρατορίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον σκοτεινό και επικίνδυνο ανώτερό του, τον εμβληματικό άρχοντα των Σιθ Darth Vader.