Πέθανε ο ηθοποιός Pat Finn - Είχε παίξει στα «Φιλαράκια»

Σε ηλικία 60 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Pat Finn, ο οποίος εμφανίστηκε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως «Friends» (Τα Φιλαράκια), «Seinfeld» και «The Middle».

«Ο Pat δεν γνώριζε ξένους, μόνο φίλους που δεν είχε γνωρίσει ακόμα. Ζούσε τη ζωή του στο έπακρο, με χαρά και ενθουσιασμό», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το BBC, ο πρώτος τηλεοπτικός ρόλος του Finn ήταν στο «George Wendt Show» το 1995, όπου εμφανίστηκε ως αδελφός του πρωταγωνιστή. Την ίδια περίοδο, είχε εμφανιστεί στη σειρά «Murphy Brown» μεταξύ 1995 και 1997.

Το 1998, πρωταγωνίστησε ως Joe Mayo στη σειρά «Seinfeld», υποδυόμενος έναν οικοδεσπότη γνωστό για το ότι ανέθετε τις βαριές δουλειές στους καλεσμένους του.

Pat Finn, ‘The Middle’ and ‘Friends’ actor, dead at 60 after cancer battle https://t.co/eDzbYZ61O7 pic.twitter.com/jMYgHE9JvG — New York Post (@nypost) December 24, 2025

Έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς σειρές στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπως οι «King of Queens», «Friends», «That '70s Show» και «House».

Ο Finn ήταν ίσως πιο γνωστός για τον ρόλο του ως Μπιλ Νόργουντ στη σειρά «The Middle», στην οποία εμφανίστηκε σε οκτώ σεζόν μεταξύ 2011 και 2018.

Στις κινηματογραφικές του εμφανίσεις περιλαμβάνονται οι ταινίες «It's Complicated» (2009) και «Santa Paws 2: The Santa Pups» (2012).

Pat Finn, a prolific TV character actor and comedian best known for his recurring role as friendly neighbor Bill Norwood on ABC’s "The Middle," died Monday at his Los Angeles home following a three-year battle with cancer. He was 60. https://t.co/6c90vGWafV pic.twitter.com/IWXKMxM071 — Yahoo News (@YahooNews) December 24, 2025

Πέρα από τους ρόλους του στην οθόνη, ο Φιν δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, όπου ήταν επίκουρος καθηγητής. Ήταν μέλος μιας ομάδας αυτοσχεδιασμού έξι ατόμων που ονομαζόταν «Beer Shark Mice».

«Ο Pat εκπαίδευσε, φίλησε και καθοδήγησε αμέτρητους μαθητές όλα αυτά τα χρόνια και θα ήταν δύσκολο να βρεις κάποιον που να έχει να πει κάτι κακό για αυτόν», έγραψε η οικογένειά του.

Σε φόρο τιμής στον Finn, ο συνάδελφός του ηθοποιός Richard Kind είπε ότι «δεν υπήρχε πιο ευγενικός, πιο ευχάριστος, πιο αστείος και πιο προσγειωμένος άνθρωπος που θα μπορούσες να συναντήσεις».

«Πάντα θετικός, σε βοηθούσε να γίνεις πιο αστείος και καλύτερος. Ένας υπέροχος πατέρας, ένας υπέροχος άνθρωπος», έγραψε ο Kind στο Instagram.