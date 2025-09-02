Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, πρωταγωνιστής του «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Σε ηλικία 73 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Γκράχαμ Γκριν, ο Καναδός ηθοποιός που συμμετείχε σε ταινίες όπως το γουέστερν του Κέβιν Κόστνερ, «Χορεύοντας με τους Λύκους», όπου ενσάρκωσε τον χαρακτήρα Kicking Bird, για τον οποίο και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ειρηνικό θάνατο του βραβευμένου, θρυλικού Καναδού ηθοποιού Γκράχαμ Γκριν», ανέφερε ο Τζέρι Τζόρνταν σε δήλωσή του στο CBC News.

Graham Greene war seit seiner Rolle in „Der mit dem Wolf tanzt“ einer der wichtigsten Darsteller von Menschen aus den First Nations im amerikanischen Kino – und einer der besten. Jetzt ist er mit 73 Jahren gestorben. https://t.co/F4ypZBDXVU — Frankfurter Allgemeine (@faznet) September 2, 2025

Ποιος ήταν ο Γκράχαμ Γκριν

Μέλος του Έθνους Ονέιντα, που ανήκει στην Ένωση Έξι Εθνών στο νότιο Οντάριο, ήταν ο Γκράχαμ Γκριν, ο οποίος, προτού ξεκινήσει την καριέρα του στο θέατρο τη δεκαετία του 1970 στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε εργαστεί ως σχεδιαστής, τεχνικός έργων πολιτικού μηχανικού, εργάτης χάλυβα και μέλος συνεργείου ροκ συγκροτήματος.

Σε συνέντευξή του το 2012 στο καναδικό περιοδικό «Playback», απέδωσε στο θέατρο τη θεμελίωση της υποκριτικής του: «Σε βοηθά να χτίσεις έναν χαρακτήρα. Στον κινηματογράφο δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Η πειθαρχία του θεάτρου είναι αυτό που προτείνω σε όλους τους ηθοποιούς».

Στην ίδια συνέντευξη, ανέφερε ότι καθοριστική στιγμή στη ζωή του ήταν όταν παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Χίλαρι Μπλάκμορ, κάτι που οδήγησε στην «καλύτερη περίοδο της ζωής μου».

Έργα και βραβεία

Η αναγνώριση ήρθε το 1990 όταν υποδύθηκε τον χαρακτήρα Kicking Bird, έναν σαμάνο των Λακότα, στην ταινία «Χορεύοντας με τους Λύκους», ρόλος για τον οποίο έλαβε ευρεία αναγνώριση.

Graham Greene has passed away at 73 years old. Greene was a powerhouse actor who elevated projects whenever he was on screen. I’ll remember him most for his outstanding performance in Dances with Wolves. He’s a big reason this film won Best Picture. Rest in Peace to a giant. pic.twitter.com/yUOGdbua8C — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) September 1, 2025

Εμφανίστηκε επίσης στο γουέστερν θρίλερ «Thunderheart» (1992), ως ο φυλετικός αξιωματικός Walter Crow Horse. Στην ταινία «The Green Mile» (1999), υποδύθηκε τον Arlen Bitterbuck, έναν ιθαγενή Αμερικανό. Επίσης, έπαιξε σε ταινίες όπως «Die Hard With A Vengeance» (1995), «Maverick» (1994), «The Twilight Saga: New Moon (2009) και Wind River (2017).

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, τιμήθηκε με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το βραβείο Earle Grey για το σύνολο του έργου του από την Ακαδημία Καναδικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης το 2004.

Το 2016, εισήχθη στο Τάγμα του Καναδά, τη δεύτερη υψηλότερη πολιτική διάκριση της χώρας.