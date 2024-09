Πέθανε ο Ελληνοαμερικανός μπλουζίστας Nick Gravenites

Συνθέτης και τραγουδιστής της μπλουζ, ροκ και φολκ σκηνής, ο Ελληνοαμερικανός Nick Gravenites (Νικ Γκραβενίτης) «έφυγε» την Τετάρτη (18/9) από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, ηττημένος από μακρόχρονη ασθένεια, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

Ο αποθανών είχε γεννηθεί στο Σικάγο το 1938 από οικογένεια που είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Παλαιοχώρι Αρκαδίας. Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο γνώρισε τους Πολ Μπάτερφιλντ και Μάικλ Μπλούμφιλντ, μυήθηκε στη μπλουζ μουσική και έμαθε κιθάρα.

Το τραγούδι «Born in Chicago» το οποίο είχε γράψει, είχε γίνει το εναρκτήριο κομμάτι στο ντεμπούτο άλμπουμ της μπάντας του Πολ Μπάτερφιλντ. Με τον κιθαρίστα Μάικλ Μπλούμφιλντ έγραψε μαζί το ομώνυμο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ τους, East-West. Το συγκρότημα μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2015. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 εγκαταστάθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και το 1967 με τον Μπλούμφιλντ σχημάτισε τους Electric Flag.

Κατά την καλλιτεχνική του πορεία, ο Γκραβενίτης βοήθησε αρκετούς νέους καλλιτέχνες της εποχής για να βγουν στη σκηνή. Μεταξύ αυτών και το πρώτο συγκρότημα της Τζάνις Τζόπλιν τους Kozmic Blues Band. Αρκετά τραγούδια της θρυλικής μορφής της ροκ και μπλουζ μουσικής, φέρουν την υπογραφή του Γκραβενίτη, όπως το Work me Lord και το Buried Alive in Blues.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 συνεργάστηκε με τον Τζον Τσιπολίνα και περιόδευσαν σε όλη την Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια ήταν παραγωγός σε επιτυχίες της blues και της soul.

