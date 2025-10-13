Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού - «Ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα» αναφέρει η Λ. Μενδώνη

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών, «έφυγε» από τη ζωή η ηθοποιός Άννα Κυριακού, η οποία είχε διαγράψει, επί πολλές δεκαετίες, μια εξαιρετικά γόνιμη πορεία στην Τέχνη. Αναμετρήθηκε με επιτυχία στη μακρόχρονη πορεία της, μεγάλους ρόλους από το κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο.

«Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας που έδινε πνοή και ιδιαιτερότητα σε κάθε ρόλο, συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους θιάσους, ηθοποιούς και σκηνοθέτες πολλαπλών γενεών αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, στη σκηνή. Τα επιλεκτικά της περάσματα, από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, ήρθαν να την καταστήσουν ακόμη πιο αγαπητή στο μεγάλο κοινό», αναφέρει –μεταξύ άλλων– στο συλλυπητήριο μήνυμά της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Η Άννα Κυριακού δεν υπήρξε μόνο εξαίρετη ηθοποιός, αλλά και μια σεβαστή φυσιογνωμία στον χώρο της, με προσήλωση στη δουλειά και την τέχνη και όχι στην περιττή δημοσιότητα. Επάξια κατέκτησε και διατήρησε την εκτίμηση και την αγάπη των ομοτέχνων της και του κοινού. Η απώλειά της μας ταξιδεύει και πάλι σε μια ολόκληρη εποχή, της οποίας ήταν ενεργή και εξέχουσα προσωπικότητα», όπως συμπληρώνει η υπουργός Πολιτισμού.

Η αποβιώσασα Άννα Κυριακού σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν (Charles Dullin) στο Παρίσι (1954-1956), έχοντας καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ (Jean Vilar). Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση σε εφηβική ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ με το θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη στο έργο «Κάρμεν».

Το 1953-1954 συνεργάστηκε με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ. Επιστρέφοντας από το Παρίσι συνεργάστηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους με τους θιάσους των Ντίνου Ηλιόπουλου, Μίμη Φωτόπουλου και Αλέκου Αλεξανδράκη. Το 1959 πρωταγωνίστησε στο «Πειραϊκό Θέατρο» του Δημήτρη Ροντήρη στα έργα «Η λοκαντιέρα», «Γάμοι του Φίγκαρο» και «Ηλέκτρα» για να ακολουθήσει μία περίοδος πλέον των 20 ετών συνεργασίας με το Εθνικό Θέατρο. Το 1982 συνεργάστηκε με το «Απλό Θέατρο» των Αντώνη Αντύπα - Χρήστου Πολίτη στο εναρκτήριο έργο του θεάτρου «Τα γούστα του Κυρίου Σλόαν».

Αξιόλογη ήταν η εμφάνισή της και στον κινηματογράφο: «Ο μεθύστακας» (1950), «Τα τέσσερα σκαλοπάτια» (1951), «Η Αγνή του λιμανιού» (1952), «Να πεθερός να μάλαμα» (1959), «Ζητείται ψεύτης» (1961), «Αλέξης Ζορμπάς» (1964), «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» (1971), «Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο» (2001), «Οξυγόνο» (2003).

Εκτός από το θέατρο και τον κινηματογράφο, έλαβε μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ άλλων: «Εκείνος κι εκείνος», «Γειτονιά μας», «Γιούγκερμαν», «Τρεις Χάριτες», «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Επτά θανάσιμες πεθερές».

Κεντρική φωτ.: Η Άννα Κυριακού. Πηγή φωτ.: Facebook/ Υπουργείο Πολιτισμού