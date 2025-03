Όσκαρ 2025: Καλύτερη ταινία το «Αnora» - Τρία βραβεία για το The Brutalist

Είχε συγκεντρώσει συνολικά 10 υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, όσες και το «The Brutalist», και τελικά ανεδείχθη η νικήτρια ταινία «φεύγοντας» από την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με συνολικά πέντε βραβεία: καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, μοντάζ και Α' Γυναικείου Ρόλου. Ο λόγος για την ταινία «Αnora» του Σον Μπέικερ με την 25χρονη Μάκι Μάντισον να υποδύεται μία Νεοϋρκεζα σεξεργάτρια που παντρεύεται έναν πλούσιο Ρώσο πελάτη της, γιο ολιγάρχη, αλλά εκλαμβάνει την περιφρόνηση των πεθερικών της σε μία ταινία που μεταξύ άλλων υπογραμμίζει την κοινωνική ανισότητα και τις απεχθείς ανθρώπινες συμπεριφορές.

Βραβευμένη με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, η ταινία είχε κοστίσει μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια – ποσό αρκετά μικρό για τα δεδομένα του Χόλιγουντ – στην ίδια δε κατηγορία, της καλύτερης ταινίας, συμμετείχαν ταινίες όπως οι «Κονκλάβιο», «The Brutalist», τα μιούζικαλ «Wicked» και «Emilia Perez».

Γνωστός στον κινηματογραφικό χώρο για ταινίες μικρού μήκους του με θέμα ανθρώπους του περιθωρίου, ο σκηνοθέτης του «Anora», Σον Μπέικερ, σημείωσε αναφορικά με τη βράβευση του: «Αν προσπαθείτε να κάνετε ανεξάρτητες ταινίες, σας παρακαλώ συνεχίστε να τις κάνετε. Χρειαζόμαστε περισσότερες. Αυτή είναι η απόδειξη».

Στο ερώτημα γιατί το «Anora» να τιμηθεί με το βραβείο καλύτερης ταινίας αποσπώντας επίσης τα σημαντικά βραβεία κατά την 97η τελετή απονομής, η απάντηση σαφώς δεν δέχεται καθολικής υποκειμενικότητας.

Μεταξύ των θεμάτων που η ταινία θίγει είναι η διάψευση προσδοκιών, η απογοήτευση της επένδυσης χρόνου και χώρου σε έναν άνθρωπο, πολλώ δε μάλλον η χείριστη συναισθηματικά αντιμετώπιση ενός ανθρώπου στο πλαίσιο ενός δεσμού ως αντικατοπτρισμός μίας επιδερμικής κοινωνίας και ενός κόσμου ρευστών καταστάσεων. Ζητήματα εξουσίας τίθενται επίσης επί τάπητος άλλοτε με διακριτική χροιά και άλλοτε περισσότερο διακριτά, υπογραμμίζοντας ότι η μέγιστη παροχή υλικών αγαθών μπορεί να αναβάλει την αναγκαία διακοπή του ομφάλιου λώρου για τον κόσμο των ενηλίκων.

Το βραβείο που εν τέλει η Μάντισον κέρδισε, του Α' Γυναικείου Ρόλου, ήταν επίσης η πρώτη της υποψηφιότητα. Στην ίδια κατηγορία συμμετείχε η Ντέμι Μουρ για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance» χάρη στην οποία είχε κερδίσει το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες και θεωρείτο επίσης φαβορί για την αντίστοιχη κατηγορία στα Όσκαρ. «Το Substance», εν τέλει, απέσπασε το βραβείο για το καλύτερο μακιγιάζ για τη μεταμόρφωση της Μουρ, μία ταινία που αξίζει την παρακολούθησή μας ως ένα αιχμηρό σχόλιο για τη ματαιοδοξία και την «ημερομηνία λήξης» που επιτάσσει ο κόσμος του θεάματος.

Εκτός των Όσκαρ δεν ηδύναντο να μείνει το «The Brutalist», με τον Έιντριεν Μπρόντι να παραλαμβάνει το δεύτερο Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην καριέρα του, για την ερμηνεία του ως ο Εβραίος μετανάστης και αρχιτέκτονας Λάζλο Τοτ, που κυνηγά το αμερικανικό όνειρο, έχοντας επιβιώσει από την κράτησή του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ευρώπη. Το πρώτο του Όσκαρ το είχε κερδίσει πριν από 22 χρόνια, σε ηλικία 29 ετών, για την ταινία «Ο Πιανίστας», όπου υποδυόταν έναν Εβραίο πιανίστα που προσπαθεί να επιβιώσει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το να κερδίζεις ένα τέτοιο βραβείο αποτελεί προορισμό και κάτι όπου αναφέρεται και ο χαρακτήρας μου στην ταινία. Όμως, για μένα, πέρα από την κορυφή μιας καριέρας, είναι και μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα. Ελπίζω τα επόμενα 20 χρόνια να αποδείξω ότι αξίζω ρόλους με σημασία, βαρύτητα και αντίκτυπο», ανέφερε – μεταξύ άλλων – ο 51χρονος ηθοποιός, και υπογράμμισε: «αν το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει κάτι, αυτό είναι να μας υπενθυμίσει να μην επιτρέπουμε το μίσος να εκφράζεται ανεξέλεγκτα».

🗣️ "I'm here, once again, to represent the lingering trauma and repercussions of #war and systematic #oppression ," said #Oscar winner #AdrienBrody during his acceptance speech for the Best Actor award. Here's what he and #SeanBaker , who won the Best Director award, had to say ⤵️ pic.twitter.com/pKmsf2Ijbg

Ακόμη, το «The Brutalist» κέρδισε στις κατηγορίες διεύθυνση φωτογραφίας (Λολ Κρόουλι) και πρωτότυπη μουσική (Ντάνιελ Μπλούμπεργκ). Με τη σειρά της, η μουσική εξυμνεί την ταινία «δένοντας» άρτια με τις σκηνές της. Ενώ, ένα από τα θέμα που η ταινία θίγει είναι η εξουσία: «Η εξουσία έχει ποικίλα πρόσωπα και επιφέρει πληγή σε εκείνους στους οποίους ασκείται. Μπορεί ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος να είχε τελειώσει αλλά ο πόλεμος ανάμεσα στους χαρακτήρες δεν παύει να υφίσταται. Με την ταυτόχρονη εξερεύνηση καινούργιων χωρικών και τεχνικών δυνατοτήτων που επιχειρείται στον μπρουταλισμό μέσα στην αρχιτεκτονική σύγχυση της μεταπολεμικής περιόδου, γίνεται και μία προσπάθεια ο άνθρωπος - σύμβολο Τοτ να αντέξει στο παρόν, διότι, όπως τονίζει ''δεν μας θέλουν εδώ, οι άνθρωποι δεν μας θέλουν''», όπως είχαμε αναφέρει στο σημείωμά μας The Brutalist: Ο άνθρωπος και τα κτίρια.

Μπορεί η ισπανόφωνη ταινία «Emilia Perez» να είχε ηγηθεί των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ μετέχοντας σε συνολικά 13 κατηγορίες, ωστόσο, απέσπασε μόνο ένα βραβείο, το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Ζόε Σαλντάνα. Είχε υποδυθεί την δικηγόρο η οποία είχε φροντίσει για την αλλαγή φύλου ενός εμπόρου ναρκωτικών, μία αλλαγή που επηρέασε τον χαρακτήρα του προς το καλύτερο, σημειώνοντας ότι ο κόσμος μπορεί να βελτιωθεί κι αυτό οφείλεται στους ανθρώπους.

Zoe Saldaña teared up as she acknowledged her family in the audience after winning the Oscar for Best Supporting Actress for her role in "Emilia Pérez."



"Everything brave, outrageous and good that I've ever done in my life is because of you."#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/WsgBP0Tv9s