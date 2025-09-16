Γέφυρες στο χρόνο

Η ιατρική τέχνη εξασκείται από αρχαιοτάτων χρόνων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Στην αρχή, πάντα σε σχέση με την θρησκεία και τις αντιλήψεις του εκάστοτε λαού. Αρρώστιες, τραυματισμοί και όποιο άλλο πρόβλημα υγείας, θεωρούνταν κατάρα ή τιμωρία κάποιου θεού.

Που απευθύνονταν, όμως, οι αρχαίοι όταν τύχαινε κάποιο πρόβλημα υγείας και που τέθηκαν οι βάσεις της σύγχρονης ιατρικής;

Αν αρρώσταινες στην αρχαία Ελλάδα, θα έπρεπε να πας αμέσως σε ένα Ασκληπιείο. Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της ιατρικής και λατρευόταν μαζί με την κόρη του Υγεία. Τα Ασκληπιεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κάτι σαν τα πρώτα νοσοκομεία, με τη διαφορά ότι ταυτόχρονα λειτουργούσαν και ως λατρευτικά ιερά.

Όταν ένας ασθενής, λοιπόν, πήγαινε σε ένα Ασκληπιείο, τον υποδέχονταν ιερείς-γιατροί, οι λεγόμενοι «Ασκληπιάδες». Ο ασθενής πραγματοποιούσε ένα τελετουργικό καθαρμού στις πηγές που υπήρχαν πάντα δίπλα σε αυτό, έκανε θυσίες προς τον θεό, βόλτες μέσα στο ιερό για να χαλαρώσει και έπειτα αφηνόταν στα χέρια των ιερέων-γιατρών. Οι Ασκληπιάδες, τον έβαζαν σε ένα δωμάτιο και τον κοίμιζαν δίνοντάς του να καταναλώσει διάφορες ουσίες. Τότε ο ασθενής έβλεπε στο όνειρό του τον Ασκληπιό να του μιλάει και να του δίνει τη λύση στο πρόβλημά του. Οι Ασκληπιάδες, αφού ξυπνούσε ο ασθενής, ακολουθούσαν πιστά τις οδηγίες του θεού και έστελναν τον ασθενή σπίτι του. Κατά κάποιον περίεργο τρόπο, φαίνεται ότι η όλη διαδικασία και η ακλόνητη πίστη του ασθενούς και των γιατρών, οδηγούσαν στην θεραπεία.

Όπως γίνεται πάντα, ήρθε και κάποια στιγμή η ώρα να αλλάξουν αυτές οι τεχνικές που βασίζονταν, όπως θα λέγαμε σήμερα, σε δεισιδαιμονίες και γιατροσόφια. Στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου, την Κω, γεννήθηκε το 460 π.Χ. ο πατέρας της ιατρικής. Ο Ιπποκράτης.

Με παππού και πατέρα να αποτελούν διάσημους Ασκληπιάδες στην Κω, ο Ιπποκράτης θα ακολουθούσε αναπόφευκτα την οικογενειακή παράδοση. Σίγουρα τριγυρνούσε από παιδί μέσα στο Ασκληπιείο και αργότερα άρχισε να μελετά τα ιατρικά αρχεία του. Συνέχισε την πορεία του, σαν άξιος γιος που ήταν, με φοίτηση στην ιατρική σχολή της Κω, αλλά και της Κνίδου (πόλη της δυτικής Μικράς Ασίας) και αφού τελείωσε τις σπουδές του και ταξίδεψε για να συλλέξει γνώσεις και από άλλα μέρη, γύρισε για να δουλέψει στα πάτρια εδάφη.

Και τότε έγινε η «επανάσταση». Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο Ιπποκράτης τόλμησε να υποστηρίξει ότι οι ασθένειες, αλλά και ο τρόπος ίασης τους δεν είχαν καμία σχέση με του θεούς, αλλά με απόλυτα φυσικούς παράγοντες και λογικά αίτια. Ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε τον ορθολογισμό και την δεοντολογία της ιατρικής και άλλαξε τα δεδομένα μετατρέποντάς την από «τέχνη» σε «επιστήμη».

Οι νέες του θεωρίες δεν φαίνεται να συνάντησαν ιδιαίτερη αντίσταση από τους παλιούς. Ο Ιπποκράτης πήρε τα ηνία του Ασκληπιείου της Κω, επηρέασε και άλλαξε τις τεχνικές ίασης που ασκούσαν αιώνες οι Ασκληπιάδες, έγινε καθηγητής (με σημερινούς όρους) ιατρικής, ίδρυσε δική του σχολή ιατρικής και έγινε πασίγνωστος για τις ικανότητές του στον κλάδο που εξέλιξε ο ίδιος.

Η Κως απέκτησε μέσω αυτού, τεράστια φήμη. Το νησί, αλλά και το ίδιο το Ασκληπιείο γέμισαν «πελάτες» και νέους κατοίκους. Άρα και μπόλικους ασθενείς… Εκτός από «κέντρο υγείας», λοιπόν, έγινε σαν ένα πρωτάκουστο «κέντρο ιατρικών ερευνών», με τις νέες μεθόδους του Ιπποκράτη να εφαρμόζονται κάθε μέρα και να θέτουν τις βάσεις για ολόκληρο το μέλλον της ιατρικής επιστήμης.

